Der Gemischte Chor Harmonie aus Hüttenheim startet am Montag, 8. März, das Chorprojekt "Sing nicht unter der Dusche, sing bei uns im Projektchor mit", um beim Kirchenburgsingen am 11. Juni in größerer Zahl auftreten und damit das kostenfreie Chorprojekt abschließen zu können.

Chorleiter Christian Brückner möchte mit zusätzlichen Stimmen vor allem neues und modernes Liedgut einstudieren und damit traditionelle Lieder des Chors ergänzen und aufwerten.

Wenn das Chorprojekt startet, beginnen auch die etablierten Chormitglieder neue Lieder zu lernen, vor allem, da Chorleiter Brückner mit modernen Liedern und Schlagern neue Wege beschreiten und mindestens einen deutschsprachigen Popsong einstudieren will.

Ausbildung oder besondere Eignung sind nicht nötig

Mitmachen können alle, die ihre Stimme einmal unter fachlicher Anleitung ausprobieren wollen und Freude am gemeinsamen Gesang haben, eine Anmeldung zum Chorprojekt ist nicht erforderlich.

"Alle Interessierten können einfach mit dem Singen beginnen", unterstreicht Brückner, dass keine vorherige Ausbildung oder besondere Eignung erforderlich ist. Es genüge beim Start des Projekts am 8. März, einfach um 19.30 Uhr in den Rathaussaal zu kommen und in entspannter gemütlicher Atmosphäre mitzumachen. Auch ein späterer Einstieg ist möglich.

Bis zur Abschlussaufführung werden etwa 15 Chorproben abgehalten.