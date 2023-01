"Cello meets Pop" heißt es am Sonntag, 5. Februar, um 17 Uhr beim Konzert der Cellistin Eva Brönner in der katholischen Kirche St. Gumbert in Mainstockheim. Laut der Ankündigung sind populäre Songs wie "Easy on me" von Adele, "Bam Bam" von Camila Cabello und Ed Sheeran oder "Lift me up" von Rihanna zu hören sowie klassische Werke, die für Eva Brönner komponiert wurden – unter anderem vom australischen Komponisten Peter Cavallo oder Harry Waters aus den USA.

Begleitet wird Brönner digital von Künstlern, mit denen sie auf der Streamingplattform Spotify weltweit zusammenarbeitet, heißt es in der Einladung. Ermöglicht wird die Veranstaltung durch den Tonkünstlerverband Bayern aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst im Rahmen des Projekts Tonkünstler Live Special. Der Eintritt ist frei.