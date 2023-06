Der Iphöfer Stadtteil Possenheim hat mit Cedrik Janetschke einen neuen Weinprinzen. Er übernahm beim Possermer Weingenuss die Schärpe von seinem Vorgänger Florian Müller. Der neue Weinprinz ist in der Feuerwehr und der Possermer Jugend als Veranstalter des Weingenuss-Tages engagiert und weist mit seinen 21 Jahre eine interessante Vita auf. Denn nach dem Abitur begann er ein Studium, wechselte dann aber ins Handwerk und absolviert derzeit eine Lehre als Maurer.

Cedrik Janetschke hat schon länger Bezug zum Wein, trägt er doch schon seit einigen Jahren die Butte bei der Weinlese seiner Familie in Sickershausen. Als Prinzenwein hatte er sich eine Kerner Spätlese aus dem Iphöfer Weingut Muth ausgesucht. Der 21-Jährige tritt in seiner Freizeit auch als DJ Ceddy auf und hat schon in Würzburg und Erlangen aufgelegt. Stadtteil-Referent Jürgen Adler hatte unter den Gästen besonders Iphofens Bürgermeister Dieter Lenzer zum runden Weingenuss begrüßt. Denn der Weingenuss war erstmals vor zehn Jahren gefeiert worden, anlässlich der Einweihung des neuen Dorfplatzes. "Die Winzerkapelle Rödelsee ist bei uns gar nicht mehr wegzudenken", meinte Jürgen Adler und er holte die bisherigen fünf Weinprinzen auf die Bühne und als Gegengewicht drei Damen aus dem Organisationsteam von der Possermer Jugend mit der Vorsitzenden Hanna Pfeuffer.