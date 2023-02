Die Gemeinde Castell will einen Antrag zur Aufnahme in ein Förderprogramm zur künftigen Bewirtschaftung des Gemeindewaldes stellen. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig. Zu dessen Sitzung hatte Bürgermeister Christian Hähnlein Dieter Rammensee eingeladen, den Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Kitzingen (FBG). Er stellte das Förderprogramm "Klimaangepasstes Waldmanagement" vor. Die FBG betreut die Wälder der Kommune.

Wie Rammensee erläuterte, hat das im vergangenen Jahr vom Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft aufgelegte Programm die Intention, den im Zuge des Klimawandels notwendigen Waldumbau voranzutreiben. Der Staat möchte finanzielle Anreize dafür setzen. Insgesamt sind laut Rammensee etwa 200 Millionen Euro im Fördertopf.

Der Forstmann erläuterte die zwölf Kriterien des Programms und erläuterte, was für die Gemeinde Castell anfallen würde und wie eine Umsetzung möglich wäre. So müsste man fünf Prozent der insgesamt 156 Hektar umfassenden Waldfläche stilllegen, etwa sieben Hektar. Dazu wären pro Hektar eine Anzahl so genannter Habitat-Bäume anzuzeichnen, im Casteller Forst etwa 750.

Einnahmen auf 12.000 Euro geschätzt

Rammensee schätzt, dass die Gemeinde Castell im Jahr etwa 12.000 Euro an Einnahmen generieren könnte. Das sei "ein ordentlicher Beitrag", so der Fachmann, wenn man gegenüber stelle, wieviel die Kommune jährlich durch Holzverkauf einnehme.

Die Gemeinderäte hatten sich im Vorfeld bereits mit dem Thema beschäftigt und stellten einige Detailfragen. Eine betraf eventuelle Einschränkungen für Brennholz-Werber. Die Nachfrage sei aktuell hoch, so Bürgermeister Hähnlein, man sehe aber kaum Nachteile durch das Programm. Der Bürgermeister plädierte dafür, dass seine Gemeinde dem Programm für zunächst zehn Jahre beitritt. Das sei ein absehbarer Zeitraum, die geforderten Kriterien ließen sich einhalten. Die Räte sahen das genauso und stimmten dafür, den Antrag zur Aufnahme ins Programm "Klimaangepasstes Waldmanagement" zu stellen.

Bürgerwehr fährt zum Festzug nach Königsberg

Außerdem sprach das Gemeindeoberhaut die Verkehrsregelung im Bereich von der B286 hoch zum Kirchberg an. Ob generell rechts vor links gelten solle oder was sinnvoll sei, will man bei einem Ortstermin anschauen.

Dazu teilte Bürgermeister Hähnlein mit, dass die Casteller Bürgerwehr einer Einladung zu einem Festzug aus Königsberg folgen werde. Die dortige Wehr feiere im Juli ein Jubiläum. Der Bus für die Fahrt nach Königsberg sei von der Gemeinde bereits bestellt.