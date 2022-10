Zum weiteren Vorgehen beim Thema Kläranlage informierte Castells Bürgermeister Christan Hähnlein im Gemeinderat. Erst in der letzten Sitzung war die Entscheidung für eine Sanierung der eigenen Anlage und gegen einen Anschluss nach Wiesentheid gefallen. Rund 5,3 Millionen Euro an Kosten wurden für die Ertüchtigung berechnet.

Zum Neubau einer Belebungsanlage stellte der Bürgermeister den voraussichtlichen Zeitplan vor. Dieser sei wichtig, auch um eine Verlängerung für die Betriebserlaubnis der bisherigen zu erhalten, begründete es Hähnlein. In Absprache mit dem Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft wurde festgelegt, dass etwa bis Juli 2023 die Vergabe der Planungsleistung erfolgen soll. Im Sommer 2024 wird dann die Entwurfsplanung erstellt, bis März 2025 sollen die Pläne genehmigt sein.

Ab März 2025 möchte die Gemeinde laut der Aufstellung mit dem baulichen Teil der Kläranlage beginnen. Die vollständige Inbetriebnahme der Abwasseranlage ist zwei Jahre später, für den März 2027, vorgesehen. Insgesamt habe man etwas großzügiger beim Punkt Zeit kalkuliert. Dazu habe das Ingenieurbüro laut Gemeindeoberhaupt geraten, weil die Situation im Baugewerbe und beim Material derzeit schwierig einzuschätzen sei.

Noch nicht ganz klar, was mit der Kläranlage in Wüstenfelden passiert

Auf Nachfrage aus dem Gemeinderat sagte Hähnlein, dass die Zeitplanung mit einer reinen Bauzeit von zwei Jahren von den Fachleuten als realistisch angesehen wurde. Das Wasserwirtschaftsamt habe signalisiert, dass es dem zustimmen könne und die Genehmigung der Anlage so lange verlängere.

Noch nicht exakt festgelegt wurde dagegen, was mit der Kläranlage im Ortsteil Wüstenfelden passiert. Dort will die Gemeinde mit dem Buchbach einen weiteren Vorfluter prüfen lassen, ob dieser als Gewässer für die Einleitung des gereinigten Abwassers ausreiche. Sollte es, so Hähnlein, keine andere Möglichkeit geben, werde man den Kanal aus dem Ortsteil nach Castell anschließen.

Außerdem informierte Bürgermeister Hähnlein in der Sitzung, dass derzeit nahezu alle Wanderwege in Castell umgeleitet würden. Grund sind Waldarbeiten des Fürstenhauses in einem Bereich bei Wüstenfelden. Aus den teils recht steilen Stücken müssten einige Bäume entfernt werden. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten dauern, die Umleitungen der Wege sind ausgeschildert, hieß es.

Für die Sanierung eines Anwesens am Kniebrecher zahlt die Gemeinde nun 5000 Euro als Zuschuss aus dem kommunalen Förderprogramm. In der Beratung teilte Bürgermeister Hähnlein mit,. dass die notwendigen Unterlagen vorliegen und den Vorgaben entsprechen.