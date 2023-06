Nahezu abgeschlossen ist die Studie der Fachhochschule Hof über die in Frage kommenden Varianten zur Erneuerung der Casteller Kläranlage. In der Sitzung des Gemeinderates teilte Bürgermeister Christian Hähnlein mit, dass der zuständige Professor, Günter Müller-Czygan, vom dortigen Institut für Wasser- und Energiemanagement die Ergebnisse Anfang Juli vorstellen will. "Danach können wir weiter machen und sehen, in welche Richtung es gehen wird", erhofft sich Hähnlein wichtige Aufschlüsse von den Auswertungen.

Die Hochschule war auf die Gemeinde zu gekommen und hatte angeboten, im Rahmen eines Projekts die gesamte Casteller Wasserinfrastruktur zu untersuchen. Aus den Ergebnissen werde sich zeigen, welche Abwasseranlage am besten zu der Gemeinde passen würde. Außerdem soll es Aufschluss zum weiteren Vorgehen bei der Anlage im Ortsteil Wüstenfelden geben.

Eigene Kläranlage soll ertüchtigt werden

Die Gemeinde Castell hat sich zur Ertüchtigung der eigenen, 1970 gebauten Teichanlage entschieden, nachdem das Wasserwirtschaftsamt signalisiert hatte, dass es keine Verlängerung der Betriebserlaubnis mehr geben werde. Die Kosten der Sanierung wurden auf rund 5,3 Millionen Euro geschätzt, alternativ stand ein Anschluss nach Wiesentheid mit ähnlichen Kosten im Raum.

In der Sitzung hatte Bürgermeister Hähnlein von der kürzlich erfolgten Besichtigung einer Kläranlage in Oberleichtersbach berichtet. Beim Besuch der Gemeinde im Landkreis Bad Kissingen bekamen die Casteller Räte erläutert, wie deren Kompaktkläranlage in Betonbauweise funktioniert. Manches könne man sich für die anstehende Sanierung abschauen, so Hähnlein.

Er merkte an, dass es beim Bau in Castell Probleme mit dem Grundwasser geben könnte. Voraussichtlich müsse man deswegen einen separaten Behälter aus Beton um die Klärbecken bauen. Um das Vorgehen abzusprechen, werde es, so Hähnlein, demnächst ein Treffen mit den Zuständigen vom Wasserwirtschaftsamt geben.

Wolfsichere Umzäunung gefordert

Einiges an Zeit nahm in der Ratssitzung die Behandlung der Stellungnahmen der Behörden zur geplanten Fotovoltaikanlage in Greuth in Anspruch. Die einzelnen Punkte wurden von der Planerin vorgetragen. Größere Einwände gab es nicht zu der rund neun Hektar großen Fläche am nordwestlichen Ortsrand in Richtung Abtswind.

Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass durch das Grundstück die Leitung für Fernwasser verläuft. Entlang der Trasse müsse ein sechs Meter breiter Streifen frei bleiben, so die Auflage. Für etwas Schmunzeln im Rat sorgte ein vorgebrachter Hinweis von Seiten der Naturschutzbehörde. So hieß es, dass eine Umzäunung anzubringen sei, die auch sicher gegen Wölfe sei. Der Rat fasste den Billigungs- und Auslegungsbeschluss für den Bebauungsplan und den Flächennutzungsplan.

Außerdem gab Bürgermeister Hähnlein bekannt, dass am Samstag, 24. Juni, ein Gemarkungsumgang im Ortsteil Wüstenfelden sein wird. Zuletzt war der traditionelle Gang um die Grenzen 2001 erfolgt. Start soll um 9 Uhr sein, der Abschluss ist für circa 16 Uhr vorgesehen.