Eine dezent beleuchtete Pfarrkirche St. Mauritius, geistliche Texte und Lesungen und vor allem viel Musik, Lieder und schöner Chorgesang - das ist der Carol Service.

Fast schon traditionell feiern die beiden Wiesentheider Kirchen eine Woche vor dem Weihnachtsfest einen ganz beeindruckenden Weihnachtsgottesdienst, den Carol Service. Diese Art des besonderen, ökumenischen Gottesdienstes mit vielen Liedern und Lesungen, der ursprünglich aus dem englisch, anglikanischen Brauchtum stammt, wurde damals 2009 von Pfarrer Peter Göttke initiiert und ist seitdem ein fester Bestandteil der kirchlich, christlichen Vorweihnachtszeit in Wiesentheid.

Die Musik, die gesungenen Lieder stehen bei dieser Art Gottesdienst ganz im Vordergrund und so war es am vergangenen Sonntag, dem vierten Adventssonntag wieder ein tolles Erlebnis die beiden Kirchenchöre mit niveauvollem Chorgesang hören zu können. Die Kantorei Gnadenkirche unter der Leitung von Gabriele Huber sang zum Beispiel "Es wird ein Stern aufgehen", "Der Herr ist mein Hirt" oder "Gloria". Der Chor "Venimus" der katholischen Kirche unter der Leitung von Johanna Bader überzeugte mit "Advent, Advent heißt stille sein", "Amazing Grace" oder "Wir haben seinen Stern gesehen".

Zwischen den Liedern sorgten Pfarrer Martin Fromm und Pfarrer Matthias Eller mit geistlichen, biblischen Text-Einschüben zum Innenhalten und Nachdenken und machten so den Besucherinnen und Besuchern des Carol Service die Weihnachtsbotschaft klar, die da lautet, Gott interessiert sich für sein Volk, er wendet sich ihm zu und schenkt ihm seine Nähe und Vertrauen. Besonderes Highlight des ökumenischen "Musik-Gottesdienstes" war der gemeinsame Auftritt, das gemeinsame Zusammenspiel und somit großes Klangvolumen der beiden Chöre mit dem Lied "Advent ist ein Leuchten" welches sprichwörtlich ein Leuchten in die Herzen der Zuhörerinnen und Zuhörer zauberte. Aber auch die Gemeinde durfte natürlich an dem Abend einige Lieder mitsingen, die Fabian Lorey an der Orgel begleitete.

Nach dem Gottesdienst war Zeit für Begegnung und Austausch bei Glühwein und Kuchen, organisiert vom Wiesentheider Gemeindeteam.

Von: Dominik Berthel (Öffentlichkeitsarbeit, Kirchengemeinden Wiesentheid)