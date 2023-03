Der Caritas-Kleidermarkt in der Oberen Neuen Gasse 14 in Kitzingen-Etwashausen startet am Freitag, 17. März, mit der ersten Annahme nach der Winterpause, heißt es in einer Pressemitteilung des Caritasverbandes für den Landkreis Kitzingen. Die erste Ausgabe von Gebrauchttextilien findet am Dienstag, 21. März, statt. Die Annahme ist freitags von 14 bis 15 Uhr, die Ausgabe dienstags von 10 bis 11 Uhr.

Wie der Caritasverband weiter mitteilt, werden für Flüchtlinge aus Afghanistan und Syrien dringend Jeans, T-Shirts und Sweat-Shirts sowie Pyjamas gesucht. Außerdem angenommen werden gut erhaltene Oberbekleidung, Baby- und Kinderbekleidung, vollständige Bettwäsche-Garnituren, Handtücher und Frühjahrs- und Sommerkleidung. Die Textilien kommen für einen kleinen Unkostenbeitrag bedürftigen Personen aus dem Landkreis Kitzingen zugute. Die Caritas bittet darum, keine Gegenstände außerhalb der Annahmezeiten vor dem Kleidermarkt abzustellen.

Weitere Infos beim Caritasverband Kitzingen, Tel.: (09321) 220 30.