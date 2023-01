Am Mittwochnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in Schwarzach einen 44-jährigen Mann. Bei der Kontrolle wurde in einer seiner Jackentasche eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Da er keinen Ausweis vorzeigen konnte, musste der Mann die Beamten zur Identitätsfeststellung zur Inspektion begleiten. Bei der anschließend angeordneten Wohnungsdurchsuchung wurde noch ein verbotenes Butterflymesser aufgefunden werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann vor Ort entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.