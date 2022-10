Volkach vor 56 Minuten

Bunte Memoboards für den Arbeitsplatz

Nachdem sich die 5.-Klässlerinnen der Mädchenrealschule Volkach in den letzten Wochen sehr schnell an ihrer neuen Schule eingelebt hatten, wurde nun nach und nach der Fokus auf die schulischen Pflichten gelegt. Um den Einstieg zu erleichtern, gab es eine kleine Einführung in das Thema "Lernen lernen", von der sowohl die Schülerinnen als auch ihre Eltern profitieren konnten. Da zu einer optimalen Vorbereitung zuhause natürlich auch ein organisierter Arbeitsplatz gehört, lud der Freundeskreis der Mädchenrealschule die Schülerinnen nun ein, gemeinsam Memoboards für ihre Schreibtische zu gestalten. Begeistert machten sich alle ans Werk und in kürzester Zeit entstanden mit der Unterstützung von Agnes Dittmeier und Andrea Bätz kunterbunte Hingucker, mit denen es den Schülerinnen gelingen soll, ihren Schulalltag gut zu strukturieren.