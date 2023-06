Die Klassen 9a und 9M der Dr.-Karlheinz-Spielmann-Mittelschule in Iphofen hatten die Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber zu Besuch und ließen sich von ihr den Alltag einer Abgeordneten schildern, wie es in einer Pressemitteilung der Schule heißt. Die Schülerinnen und Schüler nutzten die Gelegenheit, um mit Weisgerber über aktuelle politische Themen zu diskutieren. Dabei ging es um das ausbaufähige Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in den umliegenden Ortschaften ebenso wie um Themen der Landwirtschaft sowie der Umwelt- und Klimapolitik. "Am Ende des Tages stand für beide Seiten eine bereichernde Erfahrung und die Einladung an die Klasse 9a, den Bundestag in Berlin auf ihrer Abschlussfahrt zu besuchen", heißt es in der Mitteilung abschließend.