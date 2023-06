Bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen feierte die königlich privilegierte Schützengesellschaft Iphofen die Preisverteilung des 68. Bundesschießens des Main-Steigerwald-Bundes (MSB) auf ihrem Vereinsgelände. Iphofens erster Schützenmeister Rudolf Rüttger freute sich, dass so viele Gäste den Weg an den Fuß des Schwanbergs zur Siegerehrung gefunden hatten. Er bedauerte in seiner Rede, dass der Wettbewerb in den letzten drei Jahren coronabedingt ausfiel.

Rüttger hob die engagierte Teilnahme beim diesjährigen Freundschaftsschießen hervor, bei dem fast 180 Schützinnen und Schützen um Preise und Trophäen in den verschiedenen Disziplinen und Altersklassen kämpften. Sieger wurden Ursula Feindert (Königin, SG Stierhöfstetten), Gerhard Tallner (König, SG Stierhöfstetten) und Kiara Haaf (Jugendkönigin, SSG Albertshofen). In der Einzelwertung erreichten Sebastian Herrmann (freistehend, SG Kleinlangheim) sowie Georg Röslmaier (Auflage, SV Sennfeld) jeweils den ersten Platz. Die MSB-Freundschaftsscheibe schoss Heinrich Ziegler von der SG Iphofen. Rudolf Rüttger zeigte sich erfreut über die gute Beteiligung von Jugendlichen am Wettbewerb. Er bedankte sich bei allen Helfern, deren Engagement den Festabend erst möglich machte.

Das genaue Gründungsjahr des Schützenbundes "Main-Steigerwaldgau" ist nicht exakt zu eruieren. Im Jahr 1912 war der Bund erstmalig urkundlich mit einem Bundesschießen in Stammheim erwähnt.

In einer konstituierenden Sitzung im März 1952 wurde nach dem Zweiten Weltkrieg der alte Main- und Steigerwald-Gau wieder neu gegründet. Das erste Gauschießen wurde im Juli 1952 in der Koppschen Halle in Iphofen durchgeführt.

Die Tradition und die Gemeinschaft mit Schützenvereinen des Main-Steigerwald-Bundes werden über den jetzigen Schützengau Kitzingen hinaus gepflegt. Heute besteht der MSB aus den Vereinen: Sennfeld, Gochsheim, Großlangheim, Markt Nordheim, Iphofen, Oberschleichach, Markt Einersheim, Kleinlangheim, Markt Bibart, Stierhöfstetten und Albertshofen

Seitdem wird jedes Jahr - abwechselnd von den Mitgliedsvereinen - ein Bundesschießen veranstaltet. Im Jahr 2024 wird der Gräfliche Schützenverein Markt Einersheim diese Wettbewerbe ausrichten.

Von: Erich Hammer (Pressesprecher, kgl. priv. Schützengesellschaft Iphofen)