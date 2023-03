Das "Volkacher Frühlingserwachen 2023" hat als Bummelmeile mit verkaufsoffenem Sonntag in diesem Jahr gleich mehrere Schwerpunkte: Bewegung und Mobilität, Hausgemachtes und Selbstgemachtes sowie Garten und Kunst. Der verkaufsoffene Sonntag mit der einladenden Bummelmeile in der Altstadt geht in diesem Jahr am Sonntag, 19. März, zwischen 11 Uhr und 18 Uhr über die Bühne. Der Volkacher Einzelhandel (Altstadt, Industriegebiet "Im Seelein", Einkaufspark) ist an diesem verkaufsoffenen Sonntag zwischen 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Das geht aus einer Pressemitteilung der Verwaltungsgemeinschaft Volkach hervor, aus der die folgenden Informationen stammen.

Im Themenbereich "Bewegung und Mobilität" bietet die Ortsgruppe des Bundnaturschutzes einen Fahrradflohmarkt am Unteren Tor (Josef-Wächter-Straße) in der Altstadt an. Ab 10 Uhr können gebrauchte Fahrräder angeliefert werden, ab 11 Uhr werden die Drahtesel verkauft, ab 17 Uhr kann man entweder das nicht verkaufte Rad oder seinen Erlös abholen. Bewegung und Mobilität spielen auch bei Anbietern von E-Fahrzeugen, Zweirädern, einer Wohnmobilvermietung oder einem Weinerlebnistouren-Veranstalter eine Rolle. Ergänzt wird das Angebot von Markthändlern, die sich der Handarbeit oder Herstellung von Kleidung und Dekorationsartikeln, Gartenmöbeln, Gartentrends und anderen Alltagsgegenständen verschrieben haben.

Die Durchfahrt wird ganztägig gesperrt

Unter dem Motto "Ihr habt doch 'ne Macke" können Lesefreunde am Sonntag zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr in der Stadtbibliothek (Schelfengasse) aussortierte Bücher und Medien teilweise mit Schönheitsfehlern zu günstigen Preisen erstehen. Einfach vorbeikommen und stöbern. Entlang der Hauptstraße werden Cateringstände Bratwurst und Süßwaren anbieten. Veranstalter für den verkaufsoffenen Sonntag ist der Marketingverein Tourismus & Gewerbe Volkacher Mainschleife e.V.

Wie gewohnt herrscht beim verkaufsoffenen Sonntag in der Hauptstraße ab 8 Uhr morgens ein Parkverbot. Die Durchfahrt wird ganztägig gesperrt, lediglich Anwohner und Hotelgäste haben Zufahrt zur Hauptstraße. Auch ein Klassiker darf nicht fehlen: Der Flohmarkt ist für zwei Tage, Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, jeweils von 7 Uhr bis 16 Uhr auf dem Weinfestplatz terminiert. Es wird auch einen Kinderflohmarkt geben.

Weitere Infos unter Tel.: (09321) 3884270 und www.marktcom.de; weitere Infos zum verkaufsoffenen Sonntag unter www.volkach.de