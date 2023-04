Das Bürgerzentrum in der Stadt bietet auch weiterhin jeden Monat ein Mittagessen an, das allen Bürgerinnen und Bürgern kostenlos zugänglich ist. In diesem Monat gab es ein besonderes Highlight. Dank einer großzügigen Spende eines Spargelbetriebs aus Albertshofen konnte das Bürgerzentrum das beliebte Gemüse an seine Besucher abgeben. Die Besucher wurden mit Spargelgemüse und Kartoffeln verwöhnt. Das Bürgerzentrum legt großen Wert auf soziale Kommunikation und die Förderung der Gemeinschaft. Jeder Bürger soll davon profitieren können. Die vielen Treffen bieten eine Plattform, um neue Angebote zu entdecken und bisher verborgene Talente zu zeigen. Die Möglichkeit, sich mit anderen Bürgerinnen und Bürgern auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen, ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt des Bürgerzentrums.

Von: Michael Zink (Vorstandsmitglied, Bürgerzentrum Kitzingen e.V.)