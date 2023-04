Mit den Bürgerversammlungen begann Bürgermeister Rainer Ott am Mittwochabend in Gnötzheim. In der alten Schule gab er einen Überblick über die Arbeit der Gemeinde und beantwortete Fragen der Anwesenden.

Im vergangenen Jahr wurde in Gnötzheim das neue Baugebiet "Am Berg" erschlossen. Von den elf Bauplätzen ist derzeit einer vergeben, fünf weitere sind reserviert, wobei für drei in den nächsten zwei Wochen Notartermine angesetzt sind. Allerdings wurde bislang noch keine Abnahme durchgeführt, berichtete Ott. Vor dieser soll noch das Ergebnis einer Deformationsmessung an den Kanälen abgewartet werden, um sicherzustellen, dass diese normgerecht verlegt wurden.

Fragen zum neuen Baugebiet

Im Zusammenhang mit dem neuen Baugebiet wurde nachgefragt, ob denn der geplante Ringschluss für die Wasserversorgung schon erfolgt ist. Die nötige neue Leitung wird erst dieses Jahr verlegt, antwortete Rainer Ott. Auch ein Zaun am Regenrückhaltebecken wird noch errichtet, erklärte er auf Nachfrage. Auf die Frage ob an einigen der unteren Grundstücke für die Kanalnutzung bei Unterkellerung eine Hebeanlage nötig ist, verwies er darauf, dass dies laut Ingenieurbüro Horn nicht der Fall ist.

Gefragt wurde auch nach den Kosten für den Anschluss an den Abwasserzweckverband Ochsenfurt (AVO). Um diese abrechnen zu können fehlt nach wie vor ein Regenrückhaltebecken bei Martinsheim. Wann genau dieses gebaut wird konnte der Bürgermeister nicht sagen, da die Gemeinde dafür auf ein Ingenieurbüro angewiesen ist. Das Ergebnis einer Kanalbefahrung in Gnötzheim steht ebenfalls noch aus, da diese noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Sobald es vorliegt wird der Gemeinderat über nötige Reparaturmaßnahmen beraten, erklärte Rainer Ott.

Defibrillator für das Schwimmbad

Im Schwimmbad in Gnötzheim wurde vom Bauhof ein neuer Zaun angebracht. Bevor jedoch die neue Schwimmbad-Saison beginnen kann, sollen noch Reparaturarbeiten am Abfluss des Beckens durchgeführt werden, informierte der Bürgermeister. Auch die defekte Dusche soll noch repariert werden, meinte er auf Nachfrage. Weiterhin erwartet er noch in diesem Jahr einen Defibrillator für Gnötzheim zu erhalten, welcher dann am oder in der Nähe vom Schwimmbad öffentlich zugänglich angebracht werden soll.

Auf einen tropfenden Wasserhahn am Friedhof hingewiesen, kündigte er an, dass dieser in kürze vom Bauhof ausgetauscht wird. Auch ein Abfalleimer am Spielplatz soll angebracht werden.

Neben den örtlichen Themen kamen auch die Pläne für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes für die Verwaltungsgemeinschaft zur Sprache. Hier war deutlich erkennbar, dass dieser unter den Bürgern auf große Ablehnung stößt. Die anwesenden Gemeinderäte erklärten, dass auch der Rat gegen den "monströsen Bau" ist. Der Bürgermeister verwies auf die geänderte Situation, da das Gebäude der VR-Bank in Marktbreit zum Verkauf steht. Derzeit wurde beschlossen eine Machbarkeitsstudie abzuwarten, ob dieses und das danebenliegende Gebäude (ehemals R-Kauf/Schlecker), welches bereits der Stadt Marktbreit gehört, genutzt werden können.