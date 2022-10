Es ist ein Dauerthema und ploppt in einer Endlosschleife im Prichsenstädter Stadtrat und in jeder Bürgerversammlung auf: möglichst mindestens ein Neubaugebiet in jedem seiner zehn Ortsteile. Was andernorts gut in die Gänge kommt, etwa mit den Planungen zum Baugebiet Im Gehäg in Stadelschwarzach oder Krautäcker in Kirchschönbach, gestaltet sich in Brünnau als sehr schwierig. Und so musste Bürgermeister René Schlehr seinen gut 30 Mitbürgern und Mitbürgerinnen – darunter viele junge Leute – im Sportheim des SC Brünnau darstellen, dass ein Neubaugebiet in ihrem Ortsteil wohl an einem entscheidenden Punkt scheitern dürfte: am lieben Geld.

Vor einem Jahr war das Baugebiet "Am Altenberg" im Nordwesten Brünnaus vom Stadtrat reaktiviert worden. Es war schon zu Amtszeiten von Schlehrs Vorgänger Adolf Falkenstein Thema. Allerdings, so berichtete Ratsmitglied Wolfgang Brosche, "haben wir es damals verworfen, weil es hieß: zu teuer". Das war keine Floskel, wie Schlehr den Brünnauern vor Augen führte. Neueste Planungen hatten nämlich ergeben, dass die Erschließung von sieben Grundstücken an der Hanglage 884.000 Euro kosten würde. "Das macht für jeden Bauherrn an die 125.000 Euro für die Erschließung und zusätzlich das Grundstück", so Schlehr, "und dann ist da noch kein Haus drauf gebaut." Über den Preis pro Quadratmeter mochte Schlehr gar nicht erst laut nachdenken.

Komplexe Hanglage macht Hausbau unerschwinglich

Hinzu kommt, dass an der Hanglage nur einseitig gebaut werden könnte und am unteren Teil des Grundstückes die Schwarzach fließt. Die dortige Wiese gilt als Überschwemmungsgebiet und soll, wie Schlehr beim Thema Hochwasserschutz ausführte, als eine Art Ausgleichsfläche tiefer gelegt werden. Das einfließende Wasser würde dann gezielt wieder in die Schwarzach abgeleitet. Trotz Überschwemmungsgebiet und Naturschutz "wollen wir euch zeigen, dass wir nicht rumsitzen und nichts tun", sagte der Brünnauer Stadtrat Christoph Schmidt, "selbst wenn wir dort nur vier Grundstücke zu vernünftigen Preisen anbieten können, bin ich dabei."

Auch wenn der Stadtrat ein Baugebiet nach dem anderen aus dem Boden stampfen könnte, so muss er vorher ein ganz anderes Problem lösen: die Kläranlage. Sie leistet zuverlässig ihre Arbeit, doch die gesetzlichen Vorgaben für die Werte des Abwassers wurden verschärft, so dass Anpassungsmaßnahmen notwendig sind, auch um die sogenannte Schmutzfrachtsimulation neu zu überarbeiten. Damit hängen die Einwohnergleichwerte zusammen, die eine wichtige Grundlage für eine Änderung des Flächennutzungsplans sind. Das könnte auch bedeuten, dass in bestimmten Gebieten nicht gebaut werden darf. Gleichwohl will der Rat, was ein Baugebiet in Brünnau betrifft, die Flinte noch nicht ins Korn werden.

Probleme wegen der Straßensperrung zwischen Prichsenstadt und Neuses

Die Straßensperrung zwischen Prichsenstadt und Neuses am Sand wirkt sich auch auf die Schulkinder aus Brünnau aus. Der Schulbus muss einen Umweg fahren, weshalb sich die Fahrtzeiten ändern dürften, mutmaßte ein Bürger. Hierzu werde er Kontakt mit dem Busunternehmen aufnehmen, die Sache klären und alle Beteiligten informieren, sagte Schlehr zu.

Immer mehr werden auch in Brünnau die Ratten zu einer Plage. "Nicht nur bei euch, sondern fast überall", sagte Schlehr, "eine Folge des trockenen Sommers." Mit besonderen Rattenfallen nach Wiesentheider Vorbild wolle der Rat der Plage begegnen, fügte er hinzu, und in der ILE Dorfschätze seien bereits besondere Köderfallen im Gespräch. "Einfach Rattengift auslegen, geht aus wasserschutzrechtlichen Gründen nicht mehr, dann dringt das Gift ins Abwasser."

Apropos: Beim Hochwasserschutz hat das Wasserwirtschaftsamt nach politischem Druck entschieden, sich in dieses komplexe Thema einzubauen und ein Konzept zu erstellen. Das kann aber, wie Schlehr sagte, bis zu zehn Jahre dauern. Immerhin brachte er eine positive Nachricht mit: Ihm liegt nach einem Jahr warten der Zuwendungsbescheid für das Hochwasser-Audit vor, das auch und vor allem Privatleuten zugute kommen soll.