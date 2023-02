Nahezu voll besetzt war das Schützenhaus in Segnitz am Freitag. Bürgermeister Peter Matterne hatte zur Bürgerversammlung geladen und es standen spannende Themen an, die naturgemäß das Interesse der Einwohnerinnen und Einwohner weckten. So war vom Amt für ländliche Entwicklung (ALE) Hubert Schrauth nach Segnitz gekommen, um die nächsten Schritte in Sachen Dorferneuerung zu erläutern. Große Begeisterungsstürme riefen seine Worte aber zunächst nicht hervor, musste er doch Verzögerungen eingestehen und angesichts der Lage in der Baubranche konnte er auch keine großen Versprechungen machen, wann die nächsten Maßnahmen starten können.

Die Planung für Brückengasse, Mainstraße und den Seitenarm der Rathausstraße ist fertig, nach der Zustimmung des Gemeinderates könne alles seinen Gang gehen. "Mit etwas Glück wird das mit der Ausschreibung heuer noch was", sagte der Behördenvertreter. Vor allem warb er dafür, auch für private Projekte die Förderung des ALE zu beantragen. Je nach Sachlage gebe es hier zehn bis 30 Prozent Zuschüsse. Und auch für kleinere Unternehmen mit bis zu zehn Mitarbeitern seien inzwischen unter bestimmten Voraussetzungen Förderungen möglich.

Der Bürgermeister drängte darauf, vor allem die noch ausstehenden "Kleinigkeiten" aus dem ersten Teil der Dorferneuerung schnellstmöglich abzuarbeiten: "Das kann man den Leuten kaum noch erklären. Es wäre schön, wenn das jetzt schnell geht."

Radweg nach Sulzfeld bleibt ein Dauerthema

Der Radweg nach Sulzfeld – Dauerthema seit mehreren Jahrzehnten – war ebenfalls heiß diskutiertes Thema am Freitag. Peter Matterne erklärte, dass nun mit dem Straßenbauamt alle Fragen in Sachen Ausgleichsflächen für bedrohte Tierarten geklärt seien. Der Plan ist, Waldflächen in diesem Bereich aufzukaufen und dort dann für Haselmaus & Co eine Heimat zu schaffen. Sollte es nicht gelingen, alle Waldstücke zu kaufen, kann eine Ackerfläche entsprechend umgewandelt und aufgeforstet werden. Da dies fünf bis zehn Jahre in Anspruch nimmt, stellte das Amt eine Sondergenehmigung für Segnitz in Aussicht, dennoch mit den Bauarbeiten zu beginnen.

Matterne hofft, dass 2024 mit den Bauarbeiten begonnen werden kann. Großes Vertrauen schienen die Anwesenden in den Zeitplan nicht zu haben. Auf die Frage, wie lange denn die Straße im Zuge der Bauarbeiten wohl gesperrt sei, antwortete ein anderer schmunzelnd: "Das geht jetzt seit 30 Jahren, richtet euch mal auf diesen Zeitraum ein."

Punkte-System für die Vergabe von Bauplätzen

Großes Interesse gab es auch für die Planungen zum Baugebiet Schindäcker III. Matterne stellte den Vorab-Plan vor, der im Gemeinderat verabschiedet worden war. Auf die Frage nach den Kosten für den Baugrund zeigte er sich hoffnungsvoll, die Bauplätze günstig verkaufen zu können. Allerdings müssten die Kosten für Erschließung und die archäologischen Prüfungen noch umgelegt werden.

Auch wie die Bauplätze vergeben werden, interessierte die Anwesenden. Das Punkte-System, das der Gemeinderat noch ausarbeiten wird, solle berücksichtigen, dass Einheimische bevorzugt werden, fanden diese. Der Bürgermeister zeigte sich hier zögerlich. Zum einen halte er selbst das für ungerecht, auswärtigen Bauwerbern den Baugrund vorzuenthalten. Zum anderen sei es rechtlich nicht einfach, solche Regelungen durchzusetzen.

Bauarbeiten an der A7: Angst vor Verkehr und Staub

Die Bauarbeiten an der A7, vor allem der Neubau der Autobahnbrücke, bereitet der Gärtnergemeinde Sorgen. Zwar gibt es inzwischen eine schriftliche Zusage der Planer, dass der gesamte Abtransport über die Autobahn erfolgt. Ob das dann auch wirklich so ist, daran zweifelten im Schützenhaus einige. Auch wie sich Staubentwicklung auf die Gärtnerbetriebe auswirkt, beschäftigte einen Gast. Der Bürgermeister versuchte zu beruhigen: "Wir müssen uns auf die Zusage der Baufirmen verlassen. Und im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens auf all diese Punkte einzuwirken."

Ganz zum Schluss ging es noch um den geplanten Neubau der VG Marktbreit. Die Pläne für das Gebäude und die Kosten dafür erhitzten die Gemüter in Segnitz. Warum nicht leerstehende Gebäude genutzt werden könnten, dass die Kosten viel zu hoch sein und dass das Gebäude "ein hässliches Teil direkt am Main" werde. Peter Matterne findet die Pläne gar nicht so schlecht und versuchte zu erklären, dass der Neubau unbedingt nötig sei. Das sehen die Bürgerinnen und Bürger seiner Gemeinde offenbar deutlich anders.