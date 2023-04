Auf gutem Weg sieht Rüdenhausens Bürgermeister Gerhard Ackermann seine Gemeinde. An vielen Stellen hat die nach wie vor laufende Dorferneuerung bereits für deutliche Verbesserungen des Ortsbildes gesorgt. In der Bürgerversammlung hob er die Bedeutung der Fördergelder hervor. "Für uns war und ist das eine einmalige Gelegenheit, unseren Heimatort im Kern neu zu gestalten und aufzuwerten. Allein hätte wir das nicht stemmen können", stellte er heraus.

Rund drei Millionen Euro wurden bislang ausgegeben, davon sind 1,651 Millionen Euro Zuschüsse, die restlichen 1,3 Millionen Euro steuerte die Gemeinde bei. Aktuell läuft noch das letzte größere Paket an Maßnahmen. Weitere Maßnahmen im Bereich Schlossstraße/Marktstraße sind genehmigt und sollen, so Ackermann, im Frühjahr 2024 starten. Danach folgt ein Teil der Hindenburgstraße.

Ein Blick in die Zukunft

In der Versammlung, zu der 35 Bürgerinnen und Bürger gekommen waren, blickte Ackermann auch in die Zukunft. Aktuell hat die Gemeinde keine Bauplätze mehr anzubieten, deswegen wolle der Markt nun ein neues Baugebiet schaffen. Hierfür sind Flächen am östlichen Ortsrand, etwa im Bereich zwischen dem Friedhof und Sportplatz, zur B 286 hin, vorgesehen.

Insgesamt rund 90.000 Quadratmeter umfasst das Gebiet in der Flurlage "Koppen", das als Bauland für die nächsten 20 Jahre gedacht sei. "Uns ist bewusst, dass es ein Riesenfläche für ein neues Baugebiet ist", so Ackermann. Das Areal wolle man in mehreren Abschnitten bebauen. Im Norden soll auch Platz für Kleingewerbe sein. Auf die spätere Nachfrage von Karin Lauerbach zum Thema Zufahrt für das künftige Baugebiet antwortete das Gemeindeoberhaupt, dass man vier Zufahrten anstrebe.

Finanziell steht die 1049 Einwohner zählende Gemeinde gut da, die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt gerade einmal 182 Euro. Aktuell sind die größten Brocken bei den Ausgaben die beiden Gewerbegebiete im Süden und im Norden, für die insgesamt knapp 1,9 Millionen Euro vorgesehen sind.

Investor für ehemalige Gärtnerei

Vonseiten der Bürger wollte Kurt Schneider wissen, was nun aus dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei werde. Dort wollte ein Interessent Lagerhallen für Logistik errichten. Hierzu teilte Bürgermeister Ackermann mit, dass es einen neuen Investor gebe. In Kürze solle ein Bauantrag kommen.

Leo Neubert regte an, die Gemeinde solle einen offenen Bücherschrank auf einer öffentlichen Fläche einrichten. Diesen Vorschlag werde man prüfen, so Ackermann. Später dankte Zweiter Bürgermeister Karl-Heinz Rebitzer dem Gemeindeoberhaupt für dessen umsichtiges Tun für Rüdenhausen. "An dir bleibt sehr viel hängen, du hast das Heft in der Hand". Dafür gab es Beifall von den Bürgerinnen und Bürgern.