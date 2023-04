Auf der Bürgerversammlung im Feuerwehrhaus in Unterickelsheim berichtete Bürgermeister Rainer Ott am Donnerstagabend über die Arbeit der Gemeinde. Im Anschluss gab es für die Bürger die Gelegenheit, Fragen und Wünsche zu äußern.

Im vergangenen Jahr war Wasser in den Keller im Feuerwehrhaus eingedrungen. Deshalb wurde an der Außenwand auf gebaggert und die Wände abgedichtet. Die Gemeinde vermutet, dass das Wasser vom in der Nähe unterirdisch verlaufenden Bach gekommen war, so der Bürgermeister. Um die Wasserschäden zu beseitigen, soll der Jugendraum im Untergeschoss dieses Jahr renoviert werden. Außerdem ist vorgesehen, die Holzverkleidungen am Gebäude, sowie Fenster und Türen zu streichen.

Angeregt wurde, den Zaun gegenüber der seitlichen Eingangstür zum Feuerwehrhaus zu ändern. Dieser soll Stürze verhindern, die einzelnen Spitzen darauf werden jedoch als potentielle Gefahrenquelle gesehen.

Stufen zu Kirche und Friedhof werden instand gesetzt

Geplant ist für dieses Jahr, die Mauer an der Friedwiese und die Treppe zu dieser auf dem Unterickelsheimer Friedhof zu erneuern. Hierfür soll das Ende der Renovierungsarbeiten an der Kirche durch die Kirchengemeinde abgewartet werden, erläuterte Ott. In diesem Zusammenhang wurde angemerkt, dass auch die Stufen zu Kirche und Friedhof instand gesetzt werden sollten, da sich die Betonblöcke verschoben haben.

Auch die von einem Schulbus beschädigte Mauer am Bach wird repariert, nachdem die Versicherung dies nun freigegeben hat. Es wurde gewünscht, auch abgestorbene Teile der Hecke am Bach neu zu bepflanzen. Außerdem wurde auf einige Schotterwege in der Flur hingewiesen die dringend ausgebessert werden sollten, möglichst bevor diese in der Erntezeit wieder von Rüben-Lastwagen benutzt werden.

Genehmigung für Kläranlage läuft

Auf die Frage nach einem Defibrillator für Unterickelsheim antwortete Ott, dass hierfür ein Antrag auf Förderung bei der Raiffeisenbank Uffenheim, in deren Einzugsbereich der Ortsteil liegt, gestellt wurde. Darüber wird voraussichtlich im Juni entschieden. Über den Standort muss sich der Gemeinderat allerdings noch beraten.

Thematisiert wurde auch der Anschluss an den Abwasserzweckverband Ochsenfurt (AVO). Hier ging es nicht nur um die Abrechnung für den bereits erfolgten Anschluss von Martinsheim und Enheim, welche laut Bürgermeister durch das noch fehlende Regenrückhaltebecken verzögert wird. Es wurde auch nachgefragt, wie der Stand für Unterickelsheim ist. Die Genehmigung für die gemeindeeigene Kläranlage läuft aus, die Gemeinde hofft auf eine Verlängerung, meinte Ott. Langfristig sind jedoch die stetig steigenden Anforderungen nicht erfüllbar, weshalb der Anschluss an eine andere Kläranlage, vermutlich den AVO, unumgänglich sein wird.

Wie schon in Gnötzheim gab es auch in Unterickelsheim deutliche Kritik an dem "hässlichen Gebäude", das als Neubau für die Verwaltungsgemeinschaft im Gespräch ist. Unter anderem gab es auch Zweifel, dass die veranschlagten Kosten, welche bereits als viel zu hoch empfunden werden, auch tatsächlich eingehalten werden könnten. Wie der Bürgermeister versicherte wird derzeit eine Machbarkeitsstudie durchgeführt, ob leerstehende Gebäude genutzt werden können.