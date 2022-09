Ein geplantes Bürgerbegehren gegen einen Solarpark bei Michelfeld ist vom Tisch – vorerst. In einer Sondersitzung am Mittwochabend erklärten die Räte (alle drei Rätinnen waren wegen persönlicher Beteiligung von Beratung und Beschlussfassung ausgeschlossen) einstimmig, das Begehren, also den Antrag auf einen Bürgerentscheid, als unzulässig. 2. Bürgermeisterin Manuela Wagner, gleichzeitig vertretungsberechtigte Person des Begehrens, kündigte am Ende der Sitzung an, den Ratsbeschluss juristisch prüfen zu lassen.

Im Dezember 2021 beriet das Ratsgremium erstmals öffentlich über einen Antrag der Firm Climagy, bei Michelfeld nördlich der Staatsstraße in Richtung Marktsteft, direkt am Kreisverkehr in Richtung Wald ein Solarkraftwerk zu errichten. Auf einer Fläche von insgesamt 11,6 Hektar sollten auf 10,5 Hektar Solarpaneele aufgebaut werden, die insgesamt eine Kapazität von zwölf Megawatt Peak haben. Schon damals äußerten die beiden Michelfelder Rätinnen Manuela Wagner und Martina Dennerlein Bedenken gegen die Anlage, die später in einem Antrag auf einen Bürgerentscheid mündete. Der lag nun im Stadtrat vor.

Vor der eigentlichen Behandlung musste allerdings die Stimmfähigkeit einiger Räte geprüft werden. So waren Manuela Wagner, als auch Martina Dennerlein als Vertrauenspersonen des Begehrens ebenso von der Beratung und Abstimmung über den Tagesordnungspunkt ausgeschlossen, wie Christine Hirsch und Dieter Lang wegen verwandtschaftlichen Beziehungen zu einem Grundeigner.

Das Quorum ist erfüllt, aber der Teufel steckt im Detail

In einer ausführlichen Stellungnahme geht Verwaltungsleiterin Kerstin Ebert auf den Antrag zum Bürgerentscheid ein. Die formellen und materiellen Anforderungen sind weitgehend erfüllt. So wurde das Unterstützerquorum von zehn Prozent der wahlberechtigten Marktsteftern mit 182 anerkannten Unterschriften bei 159 nötigen erfüllt. Aber der Teufel steckt im Detail. Denn, so der Beschlussentwurf: "Ein Bürgerbegehren ist allerdings unzulässig, wenn in seiner Begründung in entscheidungsrelevanter Weise unzutreffende Tatsachen behauptet werden, wesentliche Punkte nachweislich falsch oder objektiv irreführend dargestellt werden (….)." Ist dies der Fall, dann könne der Bürger nicht sachgerecht über seine Unterstützung entscheiden.

Dies sieht Ebert in einigen Aussagen der Begründung für das Begehren gegeben. Etwa in der Aussage "zumal die Fläche des Solarkraftwerks ungefähr die Hälfte des Ortsteils Michelfeld ausmacht". Hier ist nicht geklärt, ob es sich um die Hälfte der Bebauung oder der Gemarkung Michelfelds handelt. Weitere Aussagen werden als Meinungsäußerungen gewertet. Für ein sachgerechtes Urteil sei es unabdingbar, so die Verwaltung weiter, "dass die der Fragestellung beigefügte Begründung nicht in wesentlichen Punkten falsch oder unvollständig ist. Doch das ist hier der Fall." Und weiter: "Diese falschen beziehungsweise irreführenden Tatsachenbehauptungen führen somit zur Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens." Eine Einschätzung, die mit der Rechtsaufsicht am Landratsamt abgesprochen sei, so Ebert.

Unbehagen unter den Räten

In der kurzen Diskussion vor der Abstimmung war unter den Räten doch ein gewisses Unbehagen über die Einschätzung der Verwaltung spürbar. Denn sollten die bemängelten Passagen korrigiert werden und damit eine neuerliche Unterschriftensammlung erfolgen, dann liege dem Gremium in wenigen Monaten ein erneuter Antrag vor – der dann genehmigt werden müsse. Dann könnte man ja auch gleich zustimmen, so etwa Peter Michael Himmel und Joachim Leybach.

Am Ende erklärten die Räte dann aber einstimmig das Begehren als unzulässig. Den Initiatoren des Begehrs bleiben prinzipiell drei Alternativen: Aufgeben, ein erneutes Begehren oder Abwarten der Begründung und Einlegen von Rechtsmitteln dagegen.