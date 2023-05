Der 24. September ist voraussichtlich der Termin für den Bürgerentscheid in Marktsteft gegen ein Solarkraftwerk im Stadtteil Michelfeld. Dem Bürgerentscheid wird ein Ratsbegehren gegenüber gestellt, das sich für die Freiflächenphotovoltaik ausspricht. Das beschloss der Stadtrat am Montagabend.

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Würzburg vor einigen Wochen ist das von einer Michelfelder Initiative angestoßene Bürgerbegehren, anders als von Gemeinderat und Verwaltung gesehen, doch zulässig. In der Folge muss nun ein Bürgerentscheid innerhalb einer bestimmten Frist folgen.

In einer Satzung regeln

Bislang ist das Urteil noch nicht in der Verwaltung eingegangen, wird aber in den nächsten Tagen erwartet. Eine Zusammenlegung des Bürgerentscheids mit den Landtagswahlen im Oktober wird vom Innenministerium eher negativ gesehen, so Verwaltungsleiterin Kerstin Ebert. Da das Gesetz zur Durchführung eines Bürgerentscheids vieles offen lässt, einigten sich die Räte darauf, das Verfahren in einer Satzung zu regeln. Demnach soll der Entscheid in einer Kombination aus Briefwahl und Urnenwahl erfolgen. Eventuell werden die Briefwahlunterlagen schon bei der Zustellung der Wahlbenachrichtigung beigelegt.

Bis zur nächsten Ratssitzung im Juni hat die Verwaltung die Satzung ausgearbeitet, bis dahin soll auch der Text für das Ratsbegehren festliegen. Bei Beratung und Beschlussfassung auch über das Ratsbegehren sind neben zwei aus verwandtschaftlichen Gründen betroffene Räte auch die beiden Michelfelderinnen Manuela Wagner und Martina Dennerlein als Sprecherinnen des Bürgerbegehrens ausgeschlossen. Ebert zitierte dabei aus dem Kommentar von Cornelius Thum zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Bayern.

Vereine sollen sich einigen

Neben dem TV Marktsteft wird wohl auch der SV Michelfeld in der kommenden Saison wieder in der Landesliga Handball spielen. Von den Michelfeldern kam der Antrag, in der Mehrzweckhalle Haftmittel nutzen zu dürfen. Der Verein würde auch für die anschließende Reinigung der Halle sorgen. Ein Thema, das immer wieder in Marktsteft aufschlägt und für kontroverse Diskussionen sorgt. Zumal der ebenfalls in der Landesliga spielende TV Marktsteft auf Haftmittel verzichtet. Bei einem positiven Beschluss wird dieser, so dessen Vorsitzender und Stadtrat Sebastian Schneider, dann auch nicht auf das Hilfsmittel verzichten. Das Thema wurde vertagt, die beiden Vereine sollten sich einigen.

Auch die Marktstefter Schüler der Musikschule Marktbreit erhalten eine Erhöhung des jährlichen städtischen Zuschusses um 20 Euro auf 145 Euro. Wollen die privaten Musikschüler im Gemeindehaus ebenfalls einen Zuschuss erhalten, müssten sie einen Antrag stellen.