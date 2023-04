Einer der wichtigsten Vereine für die Dorfgemeinschaft in Possenheim ist der Bürgerverein, der das Bürgerhaus betreibt. "Ich danke Ihnen im Namen der Stadt für Ihr großes Engagement und das aktive Vereinsleben", sagte Iphofens Dritter Bürgermeister Jörg Schanow in der Hauptversammlung. Dazu waren 40 Frauen und Männer erschienen, somit war fast die Hälfte aller Mitglieder präsent.

Der wichtigste Tagesordnungspunkt des Abends war die Wahl des Vorstands. Dabei erhielt Vorsitzender Jürgen Adler ebenso erneut das Vertrauen wie seine Stellvertreterin Margit Weigand, Kassier Bernd Pfeuffer und Schriftführer Alfred Kräutlein. Die Beisitzer im Vorstand sind Bernd und Kerstin Adler, Claudia Kräutlein, Florian Müller, Reinhard Schmidt und neu Hanna Pfeuffer. Die Kassenprüfung obliegt Erhard Düll und Daniel Kräutlein.

Jürgen Adler ging in seiner Bilanz für 2022 auf viele Veranstaltungen ein mit den Höhepunkten der Kirchweihfeierlichkeiten und dem Gemarkungsumgang mit Schlusshock im Bürgerhaus. Der Bürgerhausverein macht in normalen Jahren rund 50.000 Euro Jahresumsatz, wofür die bemerkenswerte Zahl von 2200 ehrenamtlichen Helferstunden geleistet wird. "Das ist ein hervorragendes Engagement", fand Jörg Schanow, der es gerne sehen würde, wenn es das Karpfenessen wieder geben würde.

Jürgen Adler zeigte sich froh, dass im April vergangenen Jahres der Wirthausbetrieb in der Bürgerschänke nach zweieinhalb Jahren Corona-Pause wieder starten konnte. Der Vorsitzende ehrte an diesem Abend Hanna Pfeuffer für zehn Jahre Mitgliedschaft. Kassier Bernd Pfeuffer bilanzierte für 2022 wegen der Anschaffungen ein kleines Minus.

Der Vorsitzende wies darauf hin, dass am Bürgerhaus Reparaturen an der Südseite des Fachwerks und am Ostgiebel vorzunehmen sind. Für heuer hat der Verein eine Förderung aus dem Regionalbudget des Amtes für ländliche Entwicklung für ein Paket aus Tischtennisplatte, Bücherschrank, Treppe und Liegen beantragt. Dafür wird ein Zuschuss von 80 Prozent gewährt. Der Verein hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, sich um die Sammlung des ehemaligen Stadtteilsprechers Karl Hofmann zu kümmern.