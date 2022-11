Keine guten Nachrichten hatte Förster Achim Volkamer für den Seinsheimer Gemeinderat dabei. Er berichtete von "Absterbeerscheinungen" bei Eichen im Bürgermeisterwald. Wegen des heißen Sommers gab es bei den Anpflanzungen einen Ausfall von 60 Prozent.

"Wir haben nur Holz an den Stellen gemacht, an denen es dem Wald nicht gut geht", sagte Achim Volkamer. Eschen und Eichen seien abgängig. Es gebe auch sehr alte Eichen, die Probleme hätten. Dafür stehe die Douglasie zum Beispiel im Iffigheimer Wald gut da.

Bis Mai sei alles gut gewesen. Man habe noch ausgegrast. Doch dann sei kein Regen mehr gefallen. Die Folge: 60 Prozent der Pflanzen sind nach der Aufforstung vertrocknet. "Wir haben es auch mit Gießen probiert", ergänzte Bürgermeisterin Ruth Albrecht. Aber auch das habe keinen Erfolg gebracht. "So ein Jahr habe ich noch nicht erlebt", bekannte Volkamer.

Holz gemacht werden müsse vor allem im Bürgermeisterwald. Dort stünden die Eichen schlecht da, zudem habe sich Weißdorn ausgebreitet. "Diesen Bereich müssen wir angehen, wenn wir den Wald nicht verlieren wollen", erklärte Volkamer. Dort gebe es schwache bis mittelstarke Eichen und Eschen. Feldahorn soll stehen bleiben.

Da überall tote Äste oder abgestorbene Kronen zu sehen seien, dürften aus Sicherheitsgründen Bürger nicht selbst Holz machen. Mit Maschinen sei dies sicherer. Deshalb werde es wieder Polterholz geben. Das gefalle manchen nicht, meinte Ruth Albrecht, aus den genannten Gründen sei es aber nicht anders möglich. Zudem wolle sich wohl keiner durch den Weißdorn schlagen, der nach den Worten des Försters maschinell entfernt werden soll.

Auf Nachfrage von Marktgemeinderat Stefan Schwarz sagte Volkamer, dass es noch andere Bereiche im Seinsheimer Wald gebe, die Sorgen bereiteten. Er nannte das Gebiet oberhalb der Weinparadiesscheune Richtung Bullenheimer Gemarkung. Dringlich sei aber der Bürgermeisterwald.

Weiterhin werde neben Neuanpflanzungen eine Naturverjüngung benötigt. Was der Wald außerdem brauche, sei eine unterstützende Jagd.

Volkamer stellte dem Ratsgremium den Forstbetriebsplan 2023 vor. Dieser werde sich voraussichtlich in Ausgaben und Einnahmen ausgleichen. Das sei vor allem durch hohe Fördergelder möglich. Denn auch die erneute Aufforstung der vertrockneten Bereiche werde gefördert.

Neben den Schäden im Wald muss die Gemeinde auch zunehmende Beschädigungen an Einrichtungen registrieren. Am Kinderspielplatz in der Blumenstraße ist laut Albrecht eine Wippfigur mutwillig zerstört worden. Auch berichtete sie von umgeworfenen Schildern, die zum Teil im Bach gelandet seien. "Einfach nur schade", sagte sie.

Nicht begeistert ist sie auch über manche Autofahrer, die die Straße durch Winkelhof anscheinend mit der Autobahn verwechselten. Erlaubt seien dort 50 Stundenkilometer. Wie eine Geschwindigkeitsmessung ergeben hat, seien die Fahrzeuge durchschnittlich mit 59 Stundenkilometern gefahren. Der schnellste brauste mit 114 km/h durch.

Aber es gab auch Erfreuliches: Das alte Gebäude am Standort des künftigen Dorfgemeinschaftshauses ist abgerissen. Mit dem Bau könne bald begonnen werden. Bisher laufe es wie geplant, informierte Albrecht.