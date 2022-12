Das Haus für Kinder St. Elisabeth in Kitzingen hat von Frau Töpfer, der Vorsitzenden der Vereins "Empathie", einen Bücherkoffer überreicht bekommen. Die Bücher sind nicht nur in deutscher Sprache. Gedacht ist der Bücherkoffer für die Mehrsprachigkeit der Kinder. Die Erzieherinnen freuen sich schon darauf, wenn Eltern mit Migrationshintergrund den Kindern in ihrer Muttersprache vorlesen. Bereits vor Corona wurden in regelmäßigen Abständen Eltern mit Migrationshintergrund ins Haus für Kinder eingeladen, um in ihrer Muttersprache vorzulesen.

Von: Monika Meier (Einrichtungsleitung, Haus für Kinder St. Elisabeth, Kitzingen)