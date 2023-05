Groß war die Wiedersehensfreude, als am vergangenem Sonntag Hermann Otto Solms, ehemaliger Fraktionsvorsitzender und Ehrenmitglied der FDP den früheren Wirtschaftsminister und CSU-Landesgruppenschef Michael Glos wiedertraf. Solms, eigentlich mit vollem Namen Prinz zu Solms-Hohensolms-Lich stellte im Rüdenhäuser "Weinkeller am Schloß" sein neues Buch mit dem Titel "Frei heraus" der Öffentlichkeit vor. Prinz Solms und Michael Glos verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft, saßen sie doch zusammen in den selben Ausschüssen und unternahmen in ihrer aktiven Zeit als Spitzen-Politiker ihrer Parteien zahlreiche Auslandsreisen. Solms las nicht aus dem Buch sondern trug private als auch politische Ereignisse "frei heraus" vor. Zwischenfragen hatte er sich ausdrücklich gewünscht und das interessierte Publikum machte reichlich Gebrauch davon. Natürlich standen auch aktuelle politische Fragen im Mittelpunkt, die der Autor offen und souverän beantwortete. Der Veranstalter und Wirt des Rüdenhäuser Weinkellers Karl Graf zu Castell zeigte sich zufrieden mit dem Abend und freute sich über den Besuch seines Vetters Prinz zu Solms aus Lich.

Von: Karl Graf zu Castell (Veranstalter, Weinkeller am Schloß, Rüdenhausen)