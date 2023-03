Die Gemeinde Buchbrunn setzt verstärkt auf Innenentwicklung. Bürgermeister Hermann Queck präsentierte dem Gemeinderat dazu gleich mehrere Vorschläge. Die Ratsrunde beschloss, sich an einem Innenentwicklungspreis der MainLandAllianz zu beteiligen.

Damit soll Beteiligten mehr Wertschätzung entgegengebracht und Nachahmer sollen ermuntert werden. Alle zwei Jahre soll dieser Sanierungspreis, mit dem beispielhaft ausgeführte Um- und Ausbauten prämiert werden, verleihen werden. Als Preisgeld seien 1000, 500 und 300 Euro denkbar. Über Prämierung und Platzierung eingereichter Maßnahmen entscheiden Bürgermeister und Mitarbeiter der Bauämter in der Allianz. Buchbrunn wäre am umzulegenden Preisgeld mit etwa 200 Euro beteiligt.

Gemeinde fördert Beseitigung von Bauschutt

Zudem will die Gemeinde die Beseitigung von Bauschutt fördern, der bei gleichzeitiger Investition und Bauentwicklung anfällt. Für zunächst fünf Jahre werden dafür im Haushalt bis zu 12.000 Euro bereitgestellt, Förderungen müssen vor Baubeginn beantragt werden. Zunächst erstellt die ILE-Umsetzungsbegleitung konkrete Förderrichtlinien, danach entscheidet der Gemeinderat über Einzelheiten der Förderung.

In nicht öffentlicher Sitzung wurde, wie der Bürgermeister bekannt gab, folgende Aufträge vergeben: Glasfaserausbau: 721.436 Euro (zusammen mit Schwarzach, Biebelried, Mainstockheim, Sulzfeld und Dettelbach, Förderung: 90 Prozent); TSV-Scheune: Außenputz 21.724 Euro, Rohbau 9.046 Euro, Schiebetore 20.325 Euro; Faltschiebetor am Rathaus: 15.910 Euro; Bürocontainer am Dorfladen: 11.541 Euro; Wohnung im Gemeindehaus: 115.656 Euro.

Beitritt zur Projektentwicklungsgesellschft

Der Rat beschloss, dass die Gemeinde der Projektentwicklungsgesellschaft von Windkraft und Photovoltaikanlagen beitritt. Buchbrunn will zudem am Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" teilnehmen. Zunächst ist dazu eine Versammlung im Gemeindehaus vorgesehen, um geeignete Vorschläge zu erarbeiten.

Die Verluste im Wasserleitungsnetz belaufen sich für den Zeitraum von Oktopber 2021 bis September 2022 auf rund 3280 Kubikmeter, was einer Quote von 6,95 Prozent. Eine Wassermessung des Brunnens in der Flur ergab eine Schüttung von zwei Litern/Sekunde, entsprechend etwa sieben Kubikmetern in der Stunde bei konstantem Wasserstand. Zunächst müssen aber weitere Genehmigungen abgewartet werden.

Die Geschäftsführung des Dorfladens Kummrei haben zum 1. März diesesJahres Beate Henke und Dietmar Riedel übernommen, Marktleiter ist Klaus Sattes. Der Gemeinderat will sich in einer der nächsten Sitzungen mit der Problematik von Überackerungen auseinandersetzen. Die Gemeinde übernimmt kostenfrei die E-Ladesäule am Kummrei aus dem Kooperationsvertrag mit dem Versorger N-Ergie.