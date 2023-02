Der TSV und die Freiwillige Feuerwehr Buchbrunn laden am Samstag, 18. Februar, ab 19.30 Uhr, unter dem Motto "Helau Again" zu ihrem neuen Faschingsevent in die Mehrzweckhalle ein.

Die Besucherinnen und Besucher werden sich laut Ankündigung konfrontiert sehen mit urkomischen Verrenkungen am Rande eines Muskelfaserrisses und von in Kostümen verhüllten tanzwütigen Mitmenschen, heißt es in der Einladung des Orga-Teams. Zu den Höhepunkten gehört der Auftritt des Buchbrunner Männerballetts sowie der Tanzgarde aus Dettelbach. Für die passende Musik sorgt das DJ-Team "Scratch Away the Day". Kostümierung erwünscht, der Eintritt ist frei.