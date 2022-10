Das "Leben neu ordnen müssen" – ein Thema, das uns alle früher oder später beschäftigen wird. Mit diesen Worten eröffnete Buchhändlerin Teresa Günther den BuchBesuch mit Sr. Carmen Tatschmurat zu ihrem gleichnamigen Buch, erschienen im Herbst 2022 im klostereigenen Vier-Türme-Verlag. Die Abtei Münsterschwarzach – mit ihrer großen Mönchsgemeinschaft, der imposanten Abteikirche und den vielen Betrieben – würden die Besucher alle gut kennen, meinte Sr. Carmen zu Beginn. Da, wo sie herkomme, sei das genaue Gegenteil der Fall. In der Abtei Venio lebt sie als Benediktinerin in einem kleinen Konvent nach der Regel des heiligen Benedikts – und das in einer Altbauvilla im Münchner Stadtteil Nymphenburg ohne große Abteikirche und Betriebe. Eine weitere Besonderheit: Die Schwestern gehen alle weiterhin ihren regulären Berufen nach, Sr. Carmen war bis zur Emeritierung Professorin für Soziologie. Auch ein Grund dafür, dass sich die Gemeinschaft schon von Beginn an dazu entschlossen hat, den Schleier nur für das Chorgebet zu tragen.

Sr. Carmen war bis 2021 Äbtissin der Abtei Venio. In ihrem Buch "Mein Leben neu ordnen. Benediktinische Impulse für Zeiten des Umbruchs" geht es um ihren Rücktritt aus ihrem Amt und das Sabbatjahr, das sie diesem anschloss. Ihre damalige Situation beschreibt die Autorin als eine, in der sie Kairos – eine Gottheit, die in der griechischen Mythologie eine günstige Gelegenheit und den Ruf der Entscheidung symbolisiert – annehmen musste. Ein günstiger Augenblick, der genutzt werden wollte. Denn ist er vorbei, lässt er sich nicht mehr festhalten. Also hielt Sr. Carmen ihn fest und gab so ihrem Leben eine neue Richtung – und zwar in einem Sabbatjahr, während dem auch ihr Buch entstand.

In ihrem Buch, das sei ihr aufgefallen, ginge es immer wieder um dieselben Schlüsselbegriffe: Raum, Zeit und Resonanz. Wenn sich Lebensumstände radikal veränderten, würden sich automatisch Fragen zum Raum aufdrängen. "Wie soll mein Wohnumfeld aussehen, das jetzt zu mir passt? Ziehe ich näher zu meinen Kindern? Welche Dinge dürfen mit in die neue Lebensphase kommen? Und: Wo komme ich in Schwingung mit Gott?" Der wichtigste Aspekt dabei sei jedoch – ganz nach dem heiligen Benedikt – dass man bei sich selbst wohnen könne. Nicht nur die Umgebung zu wechseln, sondern sich auch aus seiner inneren Kraftquelle heraus weiterzuentwickeln.

Am Ende ihrer Lesung zieht Sr. Carmen Tatschmurat ein Resümee. Darüber, was sie sich für die Zukunft vornimmt. Womit sie keine Zeit mehr verschwenden, und worauf sie sich nun konzentrieren möchte.

Von: Carmen Büttel (Vier-Türme-Verlag)