Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur in Volkach hat ihre Auswahl für "Buch und App des Monats März" vorgestellt. Nominiert wurden laut einer Pressemitteilung der Akademie:

Jugendbuch: In "Toffee - wie Glücklichsein von außen aussieht" erzählt Sarah Crossan in Versform von zwei verlorene Seelen, die sich treffen und zueinender finden. Allison läuft vor der Gewalt im Elternhaus davon, Maria ist dement und glaubt in Allison ihre Jugendfreundin Toffee gefunden zu haben. Die eine möchte vergessen, die andere möchte sich erinnern (352 Seiten, 19 Euro, Hanser 2023, ab zwölf Jahren, ISBN: 978-3-446-27593-5).

Kinderbuch: "Ich bin Victorine" von Jet van Overeem. Plötzlich wird über Victorine getuschelt, einfach so. Das Mädchen denkt über ihr Aussehen nach und findet, dass die Kinder sie zurecht auslachen. Als sie jedoch zunächst mit der Katze, schließlich dem Baum spricht und von ihrer Großmutter träumt, verändert sie sich… (32 Seiten, 14 Euro, Gerstenberg 2023, ab sieben Jahren, ISBN: 978-3-8369-6195-0).

Bilderbuch: "Albertas Wunschladen" von Martina Walther ist ein feinsinniges Bilderbuch über Menschlichkeit, Wünsche und Achtsamkeit. In ihrem Laden findet Alberta für jeden einen passenden Gegenstand. Es kommen immer mehr Menschen und schließlich muss auch Alberta einen Wunsch äußern (44 Seiten, 24 Euro, kunstanstifter 2023, ab fünf Jahren, ISBN: 978-3-948743-03-1).

Hörbuch: "Ist Oma noch zu retten?" von Marie Hüttner. Pia wartet vergebens am Bahnhof auf ihre Oma, auch in ihrem Haus ist sie nicht und der Nachbarsjunge Pepe behauptet, Oma Lore sei kriminell. Pia wittert einen Kriminalfall, macht sich gemeinsam mit Pepe auf die Suche nach der Oma und kommt einer Diebstahlbande auf die Spur (drei CDs, circa 210 Minuten, 14 Euro, Hörbuch Hamburg 2023, ab acht Jahren, ISBN 978-3-7456-0429-0).

App: "somewhere.gl – Der erste Winter im Neuland". Das Unrund sucht in einer Schneelandschaft nach seinem Rudel, es muss Hindernisse überwinden und Mut beweisen. Spielende helfen, indem sie durch die Bewegung von Smartphone, Tablet oder Maus die richtige rote Kugelblume ansteuern: So gelangt das Tierchen ins nächste Kapitel. Das 360-Grad-Bilderbuch ist als App, im Browser oder als Progressiv Web App auch ohne Internetzugang nutzbar, teilt die Akademie abschließend mit (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf 2021/2022, ab drei Jahren, gratis).