Jeden Tag satt werden – für viele Menschen weltweit ist das ein unerfüllbarer Wunsch. Mit der Solibrot-Aktion von Misereor kann man konkret helfen. Dies schreibt Erika Gerspitzer, Gemeindereferentin im Pastoralen Raum Kitzingen, in einer Pressemitteilung. In folgenden Orten werden am Samstag, 25., und Sonntag, 26. März, nach dem Gottesdienst sogenannte Soli-Brote angeboten: In Dettelbach nach der Messe in der Wallfahrtskirche um 16 Uhr, in Kitzingen St. Vinzenz und Neuses am Berg nach dem Gottesdienst am Samstag, 18.30 Uhr; in Biebelried, Hoheim und Sulzfeld nach dem Gottesdienst am Sonntag, 9 Uhr, sowie in Buchbrunn, Stadtpfarrkirche Dettelbach, Euerfeld, Kitzingen St. Johannes, Mainstockheim und Neusetz nach dem Gottesdienst am Sonntag, 10.30 Uhr. Mit dem Erlös werden unter anderem Projekte für Frauen in Madagaskar gefördert.