Ein tolles Ereignis durfte die Wettkampfmannschaft Gerätturnen der Jungen II (06/07) beim Landesfinale in Nördlingen erleben. Bei den bayerischen Meisterschaften freute sich das Team von Sportlehrer Julian Binzenhöfer über die Bronzemedaille. Ein besonderes Highlight war unter anderem das Turnen in der bestens ausgestatteten Turnhalle des örtlichen Turnvereins KTV Ries sowie die Übernachtung in einem Jugendhotel. Als einzige Mannschaft, die ihre Übungen lediglich im Sportunterricht der Schule erarbeitet hatte, war der ganz große Wurf für die EGM-Turner zwar noch etwas weit entfernt, jedoch sind die gezeigten Leistungen unter diesen Umständen umso höher einzuschätzen. Die Motivation, sich auch im kommenden Jahr zu präsentieren, ist jedenfalls höher denn je.

Von: Julian Binzenhöfer (Sportlehrer, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)