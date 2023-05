Die Kitzinger BRK-Motrradstreife ist wieder einsatzklar. Pünktlich zum Beginn der Pfingstferien starteten die speziell ausgebildeten ehrenamtlichen Sanitäter zu ihrem Dienst auf der Autobahn. Bis zum Ende der Sommerferien im September des Jahres wird nun ihr Dienst gehen. Hauptsächlich an den Wochenenden. Damit das alles so klappt, haben sie noch vor dem Saisonstart einen Dienstplan "gebastelt".

Bereits seit 1985 gibt es diese Gruppe von insgesamt 14 solcher Einheiten, die bayernweit tätig sind und mittlerweile aus dem Rettungs- und Betreuungsdienst des Roten Kreuzes nicht mehr wegzudenken sind. Primär sind sie auf der Autobahn zuständig. Das Einsatzgebiet dieser Gruppe ist die A 3 zwischen Steigerwald und dem Biebelrieder Kreuz. Der Aufgabenbereich ist vielfältig: angefangen von der Ersten Hilfe bei Verkehrsunfällen bis hin zur Betreuung von zum Beispiel unverletzt gebliebenen Angehörigen. "Wir müssen uns auf alle Situationen sofort einstellen können", sagt Oliver Henkel, der Leiter der Gruppe. "Da braucht man auch sehr viel Erfahrung." Erkrankt zum Beispiel aktuell ein Reisender, organisieren die Männer die Lotsung zum nächstgelegenen ärztlichen Bereitschaftsdienst. Auch zur Tierrettung springen die Sanitäter ein: Ist ein Tier nach einem Unfall verletzt, wird sich sofort darum gekümmert, dass ein Tierarzt kontaktiert werden kann.

Damit sie möglichst schnell zum Ereignisort kommen können, steht ihnen eine schwere BMW-Dienstmaschine zur Verfügung, die mit Sonderrechten und Funk ausgerüstet ist. Die wendigen Motorräder können somit auch durch engste Rettungsgassen sich hindurchschlängeln. In dieser Saison wird auf die Gruppenmitglieder viel Arbeit zukommen. "Große Probleme erwarten wir durch die vielen Baustellen in unserem Dienstgebiet. Kommt es im Baustellenbereich zu einem Unfall ist der Stressfaktor sehr hoch", so Alfons Glöggler, der stellvertretende Leiter der Staffel. Zukünftig sollen neue Mitglieder der Bayerischen Motorradstaffel zentral und durch eigene Kräfte ausgebildet werden. Mit dem Gruppenmitglied Thomas Ringelmann konnte ein erfahrener Motorradfahrer gewonnen werden, der jetzt seine Ausbildung zum Trainer / Fahrlehrer macht.

Von: Hanns Strecker (Sanitäter, Bayerisches Rote Kreuz)