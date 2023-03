Bei einem Empfang anlässlich der Eröffnung der Tagespflegestation in der Siedlung unterstrich stellvertretender BRK-Kreisvorsitzende Siegfried Müller, dass sich das BRK seit mehr als 15 Jahren um die ambulante Pflege in der Stadt und in Wiesentheid kümmere und mit mehr als 250 Kunden im Landkreis der größte Anbieter von Hauswirtschaftsdiensten, Hausnotrufe und ambulanten Angeboten sei. Vor allem die Tagespflege ermögliche ein weiteres Leben in den eigenen vier Wänden, für die Tagespflege von Senioren gebe es aber zu wenige Plätze. In Kürze werde eine weitere Tagespflegeeinrichtung des BRK in Geiselwind eröffnet und damit eine Lücke geschlossen.

Er begrüßte die Zusammenarbeit mit der Kitzinger Baugesellschaft, die zur Entstehung der Tagespflegeeinrichtung mit zwölf Plätzen beigetragen habe. Damit dürften sich die Besuchenden als mitten im Leben befindlich und nicht abgestellt fühlen. Dazu trage die ruhige Lage im Herzen der Kitzinger Siedlung bei, zumal sich ein Stockwerk tiefer die Sozialstation befinde. Mit dieser Zusammenarbeit sehe sich das BRK für Bürger, Senioren und Menschen mit Pflegebedarf gut aufgestellt.

In Ruhe zu Hause altern

Oberbürgermeister Stefan Güntner lobte den Entschluss, neben den bestehenden Häusern eine weitere Einrichtung zu schaffen und würdigte die Partnerschaft der Baugesellschaft und dem BRK. Ursprünglich sei in der Breslauerstraße um sozialen Wohnungsbau gegangen, dann aber seien die Beteiligten eine partnerschaftliche Verbindung ein gegangen, um Menschen Gelegenheit zu geben, in Ruhe zu Hause zu altern. Gleichzeitig könnten sie mit dem Besuch der Tagespflege auch wieder einmal rauskommen. Daher wünsche er sich, dass die Einrichtung wachse und gedeihe und sie zur Anlaufstelle für ältere Menschen werde.

Erika Gerspitzer Für die katholische Kirche und für die evangelische Friedenskirche Pfarrer Michael Bausenwein für die evangelische Friedenskirche übernahmen die Segnung der Einrichtung. Mit Blick auf das Bibelwort "Einer trage des anderen Last" würdigte Bausenwein die Arbeit des BRK, das den Anliegen der Menschen entgegenkomme, ohne dass Last belaste. Begeistert von der neuen Einrichtung begrüßte der Vorsitzende des Seniorenbeirates Wolfgang Popp die schon seit Jahren gewünschte Einrichtung.

Pflegedienstleiterin Monika Walter schilderte den bereits etablierten Tagesablauf, wenn die Gäste morgens mit dem Fahrdienst oder aus der Nachbarschaft ankommen und mit einem gemeinsamen Frühstück den Tag beginnen. Zeitungslektüre, Beschäftigungs- und Bewegungsübungen folgen, wer will, beteilige sich an der Bewirtschaftung der Einrichtung. Dem gemeinsamen Mittagessen folge eine Ruhephase, ehe nach dem Nachmittagscafé und allerlei Beschäftigungen bereits die Abholphase beginne. Wichtig sei vor allem, dass sich Menschen in Gesellschaft befinden.