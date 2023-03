Keine Angst vor dem Thema Demenz bewiesen mehr als 100 Teilnehmer, die zu einem Vortrag über Demenzerkrankungen von Petra Dlugosch, Projektassistentin beim Demenz Forschungsprojekt digiDEM Bayern, in der Arche nach Schwarzach am Main gekommen waren. Schon im eigens dafür gestaltetem Gottesdienst vorher, der sich mit dem Thema, "Alt werden und Hilfe zulassen" befasste, waren alle Bankreihen besetzt. Diakon Lorenz Kleinschnitz weiß: "Es braucht auch immer auch anspruchsvolle Themen, die nachhaltig hineinwirken in die Lebenswelt der Senioren und Seniorinnen". Und so bietet die Gruppe "Generation plus", regelmäßige Treffen "Fit für Geist, Leib und Seele" an, monatliche Themengottesdienste mit anschließender Begegnung und zuweilen Vorträge mit Tiefgang.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)