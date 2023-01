Zum Artikel "Das Gemeindeleben hat wieder Fahrt aufgenommen" vom 23. Dezember über die Gemeinderatssitzung in Obernbreit erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

In der letzten Ratssitzung wurden unter anderem die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens angesprochen. Wir möchten nun doch einmal klarstellen, dass der Kindergarten mittlerweile abgerissen wurde. Also ein Neubau, den einige Räte nicht wollten, aber sich nicht trauten, dagegen etwas zu unternehmen. Keine Erweiterung und Sanierung.

Anscheinend sind die Räte in anderen Gemeinden, zum Beispiel in Wiesentheid, doch etwas intelligenter, denn man hatte dort das gleiche Problem, entschied sich dann für eine Aufstockung des Kindergartens. Da die Kosten für Neubauten in den letzten Monaten ins Unermessliche gestiegen sind, ist der Abriss des Kindergartens und der Start des Neubaus unverantwortlich und wird die Gemeinde auf Jahre finanziell aufs Äußerste belasten.

Auch zum Thema Jugendhaus möchten wir Stellung beziehen. Als die Jugendlichen mit viel Elan den Schmutz und Unrat im Jugendheim entfernten, war nicht die Rede davon, dass sie Aufsicht für die bis 14-jährigen Obernbreiter spielen sollten. Glaubt man den Worten des Jugendreferenten Wurl, war dies so vorher mit den Jugendlichen besprochen. Er sah dies als Gesamtpaket.

Auf meine Nachfrage zu diesem „Gesamtpaket“ konnte er dies nicht erklären und verwies auf die Aussagen der Bürgermeisterin. Laut Wurl hätten sich für die Aufsicht für die jüngeren Gäste vier Jugendliche gemeldet. Diese Aussage entspricht meines Wissens nach nicht den Tatsachen. Aufsicht ja, aber nur für die eigene Altersgruppe. Nicht für die jüngeren Gäste.

Hätte man den Jugendlichen vor Beginn der Aufräumarbeiten dies mitgeteilt, hätte sie sich nicht an dieser Aktion beteiligt. Sie wurden regelrecht über den Tisch gezogen.

Durch solch unsinniges Handeln vertreibt man diese Altersgruppe in andere Ortschaften, in denen Jugendarbeit sehr viel besser und professioneller gehandhabt wird. Siehe Musterbeispiel Gnodstadt. Warum klappt es dort?

Diese Altersgruppe, die zukünftigen Vereinsvorstände, sollte man vernünftig behandeln, denn so vernichtet man das Dorfleben.

Susanne Löther und Rudi Salm

97342 Obernbreit