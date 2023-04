Zum Artikel "Ein Polizeieinsatz und seine Folgen" vom 14. April erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Als ich diesen Bericht in der Zeitung gelesen habe, war ich - vorsichtig ausgedrückt - entsetzt. Es geht um eine ganz normale Familie in einem ganz normalen Haus in einem ganz normalen 1180-Seelen-Dorf. Einzige Ausnahme: Ein Familienmitglied befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation. Aber er wird dargestellt, als wäre er ein Massenmörder.

Allein das Wort "Geisel" in diesem Zusammenhang ist haarsträubend. Und noch schlimmer ist, dass mit keinem Wort erwähnt wird, dass diese angebliche "Geisel" nur aus der brodelnden Gerüchteküche stammt und absolut nicht der Wahrheit entspricht.

Was sich mir nicht erschließt: Der Bürgermeister erzählt aus seiner Sicht. Hat aber alles nur "aus der Ferne" mitbekommen und erhielt nur "spärliche Informationen" von der Polizei. Er musste sich von seinem Standort aus "selbst zusammenreimen, was droben im Dorf vor sich geht - an den Reaktionen der Einsatzkräfte, deren Gestik und Mimik".

Wie können Sie daraus so eine "Story" basteln? Sie schreiben, dass die Redaktion ... sich entschlossen hat, die Sache aufzuarbeiten. Und zwar nüchtern und ohne sensationsheischende Ausschmückungen. Leider ist Ihnen das nicht einmal im Ansatz gelungen. Im Gegenteil! Was an Fakten fehlte, wurde durch Fehlinformationen und Effekthascherei aufgemöbelt ("Ein Anruf, der die vorösterliche Stille zerriss", "das kleine Buchbrunn in Blaulicht getaucht", "ein Dorf im Ausnahmezustand", "Tatort").

Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie damit angerichtet haben? Vermutlich nicht. So eine Berichterstattung braucht niemand. Sie ist schlicht und einfach unerträglich.

