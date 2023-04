Zum Artikel " Kosten für den Kindergarten steigen " vom 1. April erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Auch wenn immer noch der Kindergartenneubau als Erneuerung und Erweiterung betitelt wird, ändert sich das Grundproblem welches auf die Gemeinde zu kommt nicht.

Obwohl laut Kämmerer vor Jahren eine damalige Erweiterung und Renovierung mit deutlich geringeren Baukosten nicht darstellbar war um die Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht zu gefährden, ist das bei mittlerweile 9,16 Mio. wohl kein Problem mehr. Die Kosten, welche die Gemeinde in den nächsten Jahren zu stemmen hat lassen keinen finanziellen Spielraum mehr zu. Die Bürgermeisterin beschönigt die horrenden Ausgaben immer noch als kommunale Pflichtaufgabe. Für mich als Bürger ist allerdings auch die finanzielle Kraft der Gemeinde existenziell wichtig.

Noch erschreckender ist für mich, als aufmerksamer Bürger der Gemeinderatssitzung folgend, dass es kaum Nachfragen seitens der Räte gibt, und dies alles einstimmig in kürzester Zeit abgehakt wird. Leider ist von Verantwortungsbewusstsein gegenüber der Gemeinde nichts zu spüren. Es handelt sich bei diesem Projekt teilweise um Verschwendung von Geldern, die nicht da sind, in Millionenhöhe. In ganz Deutschland gibt es spätestens seit Corona massive Sparmaßnahmen, die hier im Seitental des Mains meiner Meinung nach noch nicht angekommen sind.

Susanne Löther

97342 Obernbreit