Zum Artikel "Da wächst was" vom 15. Dezember erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Diesen Projekten der Solidarischen Landwirtschaft ist mehr Unterstützung zu wünschen. Die Widerstandsfähigkeit einer Gesellschaft durch mögliche äußere Einflüsse ist nicht sehr ausgeprägt, wenn nur noch 1,2 Prozent der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind. Deshalb ist es nur zu begrüßen, wenn sich auch Bürger mit dem Thema Landwirtschaft aktiv auseinandersetzen.

Allerdings die ökologische Landwirtschaft als Leitbild für die Landwirtschaft darzustellen, wie es auch der Bundeslandwirtschaftsminister ausgegeben hat, ist schon schwierig. Der Weg zu einer nachhaltigeren Intensivierung der Landwirtschaft gelingt besser, wenn die Vorteile beider Systeme der ökologischen und konventionellen Landwirtschaft miteinander vereint werden und voneinander lernen.

Bei der Milch z.B. haben wir aktuell zum Teil höhere Auszahlungspreise für konventionelle als für ökologische Milch, die Umstellungsbegeisterung der Betriebe wird sich in Grenzen halten. Weniger als fünf Prozent des erzeugten Schweinefleisch in Deutschland stammt aus ökologischer Haltung und wenn einzelne Betriebe beim Thema Tierwohl nicht sofort vor Begeisterung in Jubelstürme ausbrechen, dann hat das weniger mit Streik zu tun, sondern damit, dass die Politik sich schon seit Jahren um Entscheidungen drückt!

Wir haben nach wie vor ein Baurecht, welches Tierwohlställe verhindert. Leider hat es in der Ampel auch nicht für ein "Sondervermögen" für Tierwohl gereicht. Die Konzepte liegen seit Jahren auf dem Tisch!

Der Umbau der Tierhaltung kostet zehn Milliarden Euro. Zugesagt durch die Ampel eine Milliarde, verteilt auf vier Jahre. Das ist so, wie wenn man mit einem Bus 100 Kilometer fahren will, aber nur für zehn Kilometer Diesel im Tank hat und sich dann wundert, dass nur wenige mitfahren wollen.

Die Politik soll Tierwohl endlich ordentlich finanzieren, dann können die Betriebe, welche den aktuell ungebremsten und unkontrollierten Abbau der Tierhaltung überleben, noch in Tierwohl einsteigen. Passiert das nicht, wird der politische Scherbenhaufen täglich nur noch größer und dann braucht es wahrlich mehr Eigeninitiativen der Bürger für ihre Ernährung.

Bernd Müller

97337 Neuses am Berg