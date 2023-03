Zu dem Artikel "Gentechnik durch die Hintertür" vom 30. März erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Als Landwirt steht man auch beim Thema Gentechnik wie so oft zwischen den Stühlen. Es sei nur erwähnt, dass für die Entwicklung der Genschere der Nobelpreis vergeben wurde. Ich finde es schade, wenn die Leistung der Wissenschaftlerin in der Öffentlichkeit negativ aufgeladen wird, deshalb habe ich mehr eine Bitte als eine Meinung an die Befürworter und Gegner der Gentechnik.

Bitte hört auf, die größte Illusion der Menschheit zu bedienen. Jene ist die Einbildung, dass wir Menschen auf unseren schönen blauen Planeten auch nur ansatzweise etwas unter Kontrolle hätten.

Veränderungen im Bauplan des Lebens nimmt die Natur schon seit Bestehen des Lebens durch Genmutationen selber vor. Ohne diese gäbe es uns wohl nicht. Die Natur macht das, um sich weiterzuentwickeln. Deshalb kann man als Gegner der Gentechnik nicht sagen: wenn die Gentechnik genutzt wird, kann man nicht mehr sagen, was wir essen. In jedem Salatkopf aus dem Garten können sich Gene verändert haben, bevor wir ihn essen. Wir wissen es in diesem Moment nicht.

Wenn die Natur die Baupläne von sich aus ändert, wie können die Befürworter dann suggerieren, alles unter Kontrolle behalten zu können? Wie will die Menschheit etwas unter Kontrolle halten, wenn sie sich selbst nicht mal unter Kontrolle hat? Wir bemessen Papier und Metall (Geld) einen so hohen Wert zu, dass wir dafür bereit sind, unsere Lebensgrundlagen zu zerstören!

Wenn die Menschheit wieder einmal einen evolutionären Quantensprung hinlegen möchte, dann nehme man sich ein Beispiel an einem Bienenstock oder Ameisenhaufen. Dort arbeiten alle ohne Bezahlung im Kollektiv für die Erhaltung der Art und wir streiten uns, wer die Königin sein darf und wer den meisten Reichtum horten kann. Macht aus der Welt einen Bienenstock und ihr löst die Probleme der Welt.

Bernd Müller

