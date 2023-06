Zu dem Artikel "Der Kampf gegen 'Gärten des Grauens' geht weiter" vom 31. Mai erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Das sollte wohl ein Scherz sein! Stadträte aus der "grünen und der roten" Abteilung in Kitzingen wollen allen Ernstes pro Quadratmeter zwischen fünf und 20 Euro für die Beseitigung von Steingärten in Aussicht stellen. Das wäre doch eine "kleine" Ungerechtigeit uns Gartenbesitzern gegenüber, die gleich von Anfang an auf Natur gebaut haben (bekommen wir für unsere "Mühe" nachträglich auch eine "Belohnung"?).

Wolfgang Dietz

97318 Kitzingen