Zum Artikel "Kläranlage erhitzt die Gemüter" vom 6. Mai erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Dass eine Bürgerversammlung neben der Info für die Bürgerinnen und Bürger auch dazu da ist, mal etwas Dampf abzulassen, ist so alt wie normal. Nicht vergessen sollte man dabei aber das alte und immer wieder bewährte Sprichwort „Der Ton macht die Musik“

Was war die Ausgangslage und somit der Auftrag für Gemeinderätinnen und -räte? Dass die derzeitige Kläranlage den Anforderungen nicht mehr genügt, liegt nicht an dieser selbst, sondern einfach daran, dass der Bach, der als Vorfluter dient, vor allem in der Sommerzeit nicht genug Wasser bringt, was bedeutet, dass die im Jahr 2029 auslaufende Betriebserlaubnis nicht verlängert werden wird. Da können wir dem Wasserwirtschaftsamt oder Mutter Natur böse sein, es wird so kommen.

Die Aussage: „Wenn die so viel Geld ausgeben, müssen sie uns vorher fragen“, ist deshalb hier nicht angebracht, es ging nicht um mehr, aber auch nicht weniger als um die Klärung der Vorgehensweise, welche der möglichen Varianten zum Zuge kommen solle und dafür haben wir unseren Gemeinderat auch gewählt.

Eine Infoversammlung im Vorfeld wäre sicher vernünftig gewesen. Das Problem hätte man dadurch auch nicht aus der Welt geschafft. Die Nachbargemeinde zu verunglimpfen ist hier genauso wenig angebracht wie vor einigen Jahren im Falle der neuen Straßenverbindung. Nicht zuletzt hat Wiesentheid seine zwingend notwendige Sanierung so lange geschoben, um Nachbargemeinden mehrere Optionen offen zu halten.

Vielleicht noch ein Tipp: Es gibt alle sechs Jahre eine tolle Möglichkeit, um direkt an diesen Entscheidungen beteiligt zu sein, man muss nur machen.

Rudi Weikert

97355 Abtswind