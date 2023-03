Zu dem Artikel "Stille zum geplanten Logistik-Zentrum" vom 13. März 2023 erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

BN/Bürgerinitiative versus Geis - ohne Alternativen rückwärts. Die Agrarlobby hat es immer verstanden, potenzielle Interessenten vor deren Ansiedlung wegzuloben, die nun Wiesentheid und Kitzingen Gutes tun. 2022 haben wir die Metzgerei und letzte Vollgaststätte verloren – die Grundversorgung liegt am Boden – ein prosperierender Ort sieht anders aus.

Auch einige Schwarzacher mokieren sich, die uns meilenweit mit der Flächenversiegelung voraus sind (Gewerbe rechts der B 22 Richtung Düllstadt und des alten Textilgewerbes links, etc.) – was war mit dem Elefanten und dem Porzellanladen?

Neue Arbeitsplätze, Mehreinnahmen, Potenziale für die Zukunft werden durch BN und BI (48 Mitbürger) abgelehnt. In Kleinlangheim und Ortsteilen wohnen rund 1700 Menschen! Reichen das Fiasko im Baugebiet "Am Graben" und andere Dauerbaustellen nicht aus?

Seine schicke Dorferneuerung hat Haidt am 14. Juli 2018 beim Festakt klaglos hingenommen – in Stephansberg beginnt die Überplanung - Friede, Freude, Eierkuchen – nichts zu hören von "Wollen wir nicht!"

BN, BI reklamieren mit Eidechsenvorkommen, Sturz- und Sintfluten – wo blieb die Vernunft, als der Entscheid anstand, zuerst die neue Brücke (BAB-Haidt) neben der alten zu bauen und erst dann abzureißen, scheiterte dies auch an fehlender Weit- und Einsicht? Die letzte Brücke (BAB-Kleinlangheim) fällt im dritten Quartal und die Verbindung zur B 22 wird langfristig gekappt. Herzlichen Dank an die Verantwortlichen – in dieser Zeit werden wir kaum in Schwarzach einkaufen und Haidt kann sich über eine dauerverkehrsberuhigte Zone freuen, sicher förderlich für die Grundversorger vor Ort. In Kauf genommen wird ein massiver Anstieg der Emissionen durch große Umwege und unsere Flur wird langsam aber sicher mit Mikroplastik aus Sonderkulturen durchseucht - oder wird dies als Kollateralschaden abgehakt? Wo sind hier BN und BI?

Der Blick auf das Essenzielle fehlt - auf dem Altar von Eitelkeit und Egoismen geopfert. Nur Kritik, keine Lösungen - die Zukunft aller, wenn interessiert das? Der Boden stammt von einem verdienten Bürger aus Haidt. Dieser war, so scheint es, bereit, die Zukunft mitzugestalten – dies ist die andere Seite der Medaille!

Guntram Zielonka

97355 Kleinlangheim