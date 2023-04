Zum Artikel "Hoheiten auf Ostermission" vom 18. April erreichte uns folgende Leserzuschrift:

In den sozialen Medien konnte ich in der Karwoche von der Aktion der "Hoheiten" am Ostersamstag lesen. Bereits da habe ich mir die Frage gestellt, ob vielleicht der Karsamstag gemeint ist. Tatsächlich war das ja dann auch so. Der Ostersamstag ist der Samstag nach Ostern. Der Samstag vor Ostern ist der Karsamstag.

Da der Karsamstag der letzte Tag der Fastenzeit ist, finde ich es ein wenig unpassend Süßigkeiten und Alkohol und das bei Live-Musik zu verteilen. Selbstverständlich kann jeder für sich entscheiden, wie er die Fastenzeit verbringt und ob er zu Süßigkeiten und Alkohol "ja" oder "nein" sagt.

Aber vielleicht sollte man künftig einmal darüber nachdenken, wann welche Aktion welches Signal setzt. Wir leben hier in einem Teil der christlichen Welt.

Schließlich geht es beim Osterfest nicht um Osterhasen, Ostereier und Frühling, sondern um den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Und seinem grausamen Tod zwei Tage lang im Stillen zu gedenken, dürfte das mindeste sein, was wir Menschen als Zeichen des Respekts und des Dankes tun können.

Antje Fexer

97318 Kitzingen