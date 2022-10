Zum Artikel " Bürgerbegehren ist vom Tisch " vom 30. September erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Vorneweg möchten wir sagen, dass wir in der besagten Stadtratssitzung anwesend waren. Die Verwaltungsleiterin der VG Marktbreit, Kerstin Ebert, wies darauf hin, dass die Begründung des Bürgerbegehrens fehlerhaft ist. Es wurden unzutreffende, entscheidungsrelevante Tatsachen sowie wesentliche Punkte falsch oder irreführend dargestellt. Wichtig sind hier die Worte entscheidungsrelevant und wesentlich.

Frau Ebert meinte, dass es die Bezeichnung Ortsteil Michelfeld so nicht gäbe. Es müsse Gemeindeteil heißen. Auch ihre Behauptung, dass es im Bereich des zukünftigen Solarparks laut Hundehaltungsverordnung keine Freilauffläche für große Hunde gäbe, ist nachweislich falsch. Hierzu sollte Frau Ebert sich einmal die Hundehaltungsverordnung ihrer VG vom 3. Januar 2012 anschauen. In dieser Verordnung, mit angehängter Flurkarte, ist das Gebiet des Solarparks ganz klar als Freilauffläche für große Hunde ausgewiesen. Im Übrigen wird in dieser Verordnung der VG Marktbreit auch der Gemeindeteil Michelfeld als Ortsteil bezeichnet. Auch die Aussage des Bürgerbegehrens, dass die Fläche des Solarparks ungefähr die Hälfte des Ortsteils Michelfeld ausmacht, ist laut Frau Ebert irreführend. Das ist unserer Meinung nach Haarspalterei. Wenn man von der Hälfte des Ortsteils Michelfeld spricht, dann meint man die bebaute Fläche des Ortes, ansonsten hätte man von der Gemarkung gesprochen.

Weiterhin setzte Ebert mit der Aussage „Der Stadtrat muss das Bürgerbegehren ablehnen, er kann nicht anders entscheiden“ die Stadträte unter Druck. Die Räte Himmel und Leybach hatten trotz Bedenken dadurch nicht den Mut, gegen ihre eigene Verwaltung zu stimmen.

Unserer Meinung nach sind die von Frau Ebert in ihrer Stellungnahme aufgeführten Aussagen in keiner Weise entscheidungsrelevant oder wesentlich falsch oder irreführend. Wir raten den Initiatoren des Bürgerbegehrens zur Klage beim Verwaltungsgericht, damit demokratieschädigende Verwaltungen wie die VG Marktbreit ihre Grenzen aufgezeigt bekommen.

Birgit und Konrad Unser

97342 Marktsteft