Zum Artikel " Volkach schrumpft sein Freibad " vom 30. März erreichte die Redaktion folgende Zuschrift.

Ende Oktober 2020 hatte der Volkacher Stadtrat den Beschluss gefasst, dass das städtische Bad so attraktiv bleiben sollte wie es rund ein halbes Jahrhundert lang gewesen war: 80 Prozent der bisherigen Schwimmflächen sollten nach der Sanierung zur Verfügung stehen. Nach 29 Monaten wurde in der letzten Stadtratssitzung für die Öffentlichkeit überraschend bekanntgegeben, was bereits im Vorfeld der formalen Ratsentscheidung in den letzten Monaten ohne öffentliche Diskussion vom Bürgermeister und ausgewählten Stadträten vorentschieden worden war: Aufgrund von Preissteigerungen — womit schon zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zu rechnen war — soll die Schwimmfläche nun um 50 Prozent verkleinert werden.

Die Neuentscheidung zur Halbierung der Bahnlänge im Schwimmerbecken auf 25 Meter wird aus Angst vor einer öffentlichen Debatte noch in derselben Ratssitzung getroffen. Kein Wort über seine Freibad-Bedenken in den zur Verbesserung der Kommunikation veröffentlichten Podcasts des Bürgermeisters.

In einer öffentlichen Debatte könnte darauf aufmerksam gemacht werden, dass ein Schwimmerbecken nicht beliebig auf 25 Meter reduziert werden sollte. Der Sprung ins Wasser, der aufgrund der erforderlichen Beckentiefe im Schwimmerbecken stattfindet, ist für viele Kinder, Jugendliche und auch manche Ältere essenzieller Bestandteil ihres Freibadbesuchs. Eine Wellenrutsche wird dies nicht ersetzen. Um Unfälle zu vermeiden müssen Wassersportler ihre Schwimmbahn um einige Meter verkürzen.

Prosselsheim sowie Volkachs Nachbarkommunen der neuen ILE-Region Mainschleife, die sich 2022 zur Beteiligung an den laufenden Unterhaltskosten der 2020 beschlossen Freibad-Variante bereiterklärt hatten, sollten ebenfalls im Rahmen einer öffentlichen Debatte einbezogen werden. Ein zukunftstaugliches Volkacher Freibad könnte bestes Beispiel für die interkommunale Zusammenarbeit sein.

Bei allen Hinweisen auf die Kosten der Freibadsanierung sollte nicht unerwähnt bleiben, dass Volkach 2023 knapp 6 Millionen in Hochbaumaßnahmen investieren wird und die Stadt nach 2022 auch für das Haushaltsjahr 2023 Rekordeinnahmen vermeldet. Die Mehrkosten für das vom Rat aus Kostengründen abgelehnte 50-Meter-Becken betragen nach Abzug der Fördermittel 1,5 Millionen Euro. Mit Blick auf die jüngere Generation sowie die Glaubwürdigkeit von Bürgermeister und Stadtrat sollte die Entscheidung über solch ein herausragendes Stadterneuerungsprojekt, von dem die Menschen wieder ein halbes Säkulum profitieren könnten, nicht auf unseriöse Weise getroffen werden, damit das Bad nicht zum Menetekel sondern zum Zeichen guten Regierens wird.

Thomas Neuner

