Zu dem Artikel "Gruseliger Spaß in Sickershausen" vom 31. Oktober erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Eine ganze Seite mit Bildern wird dem Gruselspaß über schaurige Skelette und kotzende Kürbisse in Sickershausen gewidmet. 0ffenbar hat diese Zeitung keine anderen Themen und muss den Platz mit diesem Unsinn füllen. Das sind ja auch gerade die Themen, die uns alle in Deutschland aktuell bewegen und beschäftigen! Vermutlich geht es bald auch mit den Weihnachtshäusern in ähnlicher Form weiter.

Klaus Dotzer

97318 Kitzingen