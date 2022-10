Zum Artikel „Liegestühle statt Autos auf den Parkplätzen“ vom 12. September erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Parking Day in Kitzingen – und wieder weniger Parkplätze in der Stadt für die Umlandbewohner, die darauf angewiesen sind, mit dem Auto für Erledigungen in die Stadt zu fahren? Nach den Würzburger Anläufen, den Parkraum zu verringern nun das Gleiche in Kitzingen? Lebensqualität der Stadtbewohner gegen Landbewohner – ist das der nächste unvermeidliche Zukunftskonflikt rund um Mobilität?

Der Parking Day hat gezeigt, welchen Zugewinn die Reduktion von Parkräumen für die Städte bietet. Gleichzeitig sind nicht nur die Einpendler, sondern zum Beispiel auch die Gewerbetreibenden, Arztpraxen und die Gastronomie in der Stadt auf die Besucher aus dem Umland angewiesen. Wieder einmal zeigt sich, dass es für eine positive Zukunftsgestaltung in unserem ländlichen Raum ein gesamtheitliches Mobilitätskonzept braucht: aufeinander abgestimmte Kurzzeitparkplätze in der Innenstadt, Stadtrandparkplätze mit Park & Ride und einen deutlich verbesserten ÖPNV aus dem Umland.

Auch die Reaktivierung der Steigerwaldbahn spielt hierbei eine wichtige Rolle. Am besten mit Gleisanschluss bis nach Kitzingen, gerne auch für die "letzten Meilen" (aber nur für diese) überbrückt mit einer großen Anzahl an "People Movern".

Bernd Reitwiesner

97357 Prichsenstadt