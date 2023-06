Zu dem Artikel "Wittmann räumt Platz im Stadtrat" vom 21. Juni erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Der Rücktritt des Herrn Wittmann als Mitglied des Stadtrates ist nur verständlich. Anstatt einen so risikobereiten Geschäftsmann der Immobilienbranche seitens der Stadt tatkräftig zu unterstützen und damit die Entwicklung Kitzingens voran zu treiben, hat der Stadtrat Herrn Wittmann aus Beobachtersicht stets einbremsen wollen.

Das Marshall-Heights-Gelände zum Beispiel wäre heute sicherlich noch verwildert und unbewohnt, wenn Herr Wittmann die Sache nicht in die Hand genommen hätte. Das einst geplante Einkaufszentrum als willkommene Einkaufsmöglichkeit für die dortigen Anwohner erhielt zunächst eine Absage. Die Erhaltung der Geschäftswelt in der ohnehin bereits nahezu "toten" Innenstadt wurde hier als Argument angeführt. Das Gebäude am Markt wurde durch ihn aufwändig renoviert. Auch hier fand man ein Haar in der Suppe. Man könnte meinen, der "Futterneid" des Stadtrats sei unbegrenzt.

Dieter Töpfer

97320 Buchbrunn