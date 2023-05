Zu dem Artikel "Die Wohnanlage ist vermutlich gewünscht" vom 13. Mai erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

Der Bericht ist dergestalt zu ergänzen, dass sich die genannte „Petition“ nicht gegen die Bebauung des gemeindeeigenen Grundstücks richtet. Die Petition fordert vielmehr:

1. Eine maßvolle und angepasste, keine reingepresste Maximalbebauung durch einen Investor.

2. Die Erhaltung der dringend benötigten öffentlichen Stellplätze.

3. Die Erhaltung eines markanten, öffentlichen Platzes im Ortskern im Schnittpunkt dreier hochwertiger Baudenkmäler (Rathaus, Hofhaus, ehem. Synagoge).

4. Eine überlegte und qualitätsvolle Entwicklung des Grundstücks (unter Einbeziehung von Nachbargrundstücken) nach den vorliegenden Planungen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK).

Wie öffentliche Flächen in einem Altort erfolgreich entwickelt werden können, zeigt ein Bericht auf derselben Seite der Main-Post über das Projekt „Quartier Winzerstraße“ in Sommerach. Dort entstehen barrierefreie Wohnungen, Baudenkmäler werden offensiv mit eingebunden, Seniorentreff und Bücherei werden geschaffen und „Ein gemeinsamer öffentlicher Platz mit viel Grün soll alle Gebäude miteinander verbinden.“

Es wird der „Anspruch auf Qualität“ hervorgehoben, von einem „Vorzeigeprojekt“, von einer „Stärkung des Altorts“ und von einer „erstklassigen“ Entwicklung gesprochen. Ein Vergleich der beiden Projekte in Wiesenbronn und Sommerach erscheint sehr lohnenswert und eröffnet vielleicht doch noch alternative Perspektiven.

Anzumerken wäre noch, dass die Gemeinde im Falle eines Grundstückverkaufs an dem Investor einen sozialen, also bezahlbaren, Wohnungsbau und die Erhaltung aller bisherigen öffentlichen Stellplätze fordern könnte (was bisher nicht vorgesehen ist).

Reinhard Hüßner

97355 Wiesenbronn