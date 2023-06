Zum Artikel "Die Grünen stehen auf der Leitung" vom 20. Juni erreichte die Redaktion folgende Zuschrift:

„Warum sollen wir für ein Privatprojekt die Natur kaputt machen“ fragt sich Herr Sanzenbacher. Man stelle sich mal vor, die Winzer und Landwirte würden genauso antworten, wenn die Kommune anfragt, ob man ihre Ackerflächen für ein Gewerbe- oder Wohngebiet und damit auch für spätere Privatprojekte überplanen dürfe.

Deshalb muss man doch schon sehr um mehr Sachlichkeit bitten. Es geht bei dem geplanten Pilot-Bewässerungskonzept wahrlich um mehr als um ein Privatprojekt.

Die Aussage von Herrn Hartmann, „man könne heute noch nicht vorhersagen, ob der Wasserstand der Flüsse in den kommenden Wintern ausreicht“, ist wohl dem politischen Bauchgefühl zuzuordnen. Das Klima erwärmt sich und damit die Luft. Wärmere Luft kann mehr Feuchtigkeit speichern (physikalisches Gesetz). Das ist auch der Grund, weshalb jetzt schon bei Gewittern punktuell hohe Niederschlagsmengen in kurzer Zeit fallen.

Gesellschaft und Politik müssen lernen, damit umzugehen, wie und wann Wasser zur Verfügung steht und wie man es in der Fläche hält. Woher kommt denn das Wasser aus unseren Flüssen? Richtig, auch aus den Alpen, heute schon wird über den Rothsee Wasser in den Main gepumpt. Aus den Klimaprognosen für Bayern wissen wir, dass die Niederschlagsmengen in den Alpen gerade im Winterhalbjahr zunehmen werden.

Das Problem dabei: Der Niederschlag wird zukünftig aufgrund der Erwärmung nicht mehr in Schnee, sondern in Regen fallen. Das erhöht sogar die Hochwassergefahr der Flüsse in den Winterhalbjahren, weil das Wasser direkt abfließt und nicht verzögert durch die Schneeschmelze.

Auch einmal etwas Grundsätzliches zum Themenbereich „Wasser ist ein Allgemeingut – Debatte“. Unter wessen Grundstücken findet denn die meiste Grundwasserneubildung statt? Bestimmt nicht in den zubetonierten Städten, deshalb darf man auch hier um mehr Sachlichkeit bitten.

Bernd Müller

97337 Neuses am Berg